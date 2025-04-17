17 апреля 2025

Жители Челябинской области стали чаще покупать жилье в ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе в марте средний размер ипотечного кредита достиг 3,32 миллиона рублей
В регионе в марте средний размер ипотечного кредита достиг 3,32 миллиона рублей Фото:

В Челябинской области с февраля по март 2025 года жители стали чаще обращаться за ипотечными кредитами, в результате чего объем выданных средств на приобретение жилья вырос на 7%. В феврале было открыто 1208 кредитных счетов, а в марте их количество выросло до 1242. Объем выдач достиг 4,12 миллиарда рублей, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

«Если в феврале 2025 года в Челябинской области банки выдали 1208 ипотек, то в марте — 1242. А объем выдач за месяц вырос с 3,84 миллиарда рублей до 4,12 миллиарда», — сообщили специалисты ОКБ.

Как отметили в ОКБ, средний размер кредита вырос на 4%: в феврале 2025 года он составлял 3,18 миллиона рублей, а в марте 2025 года достиг 3,32 миллиона рублей. При этом средний срок кредитования увеличился с 230 до 242 месяцев. Челябинцы стали брать ипотеку на более длительный срок.

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В Челябинской области с февраля по март 2025 года жители стали чаще обращаться за ипотечными кредитами, в результате чего объем выданных средств на приобретение жилья вырос на 7%. В феврале было открыто 1208 кредитных счетов, а в марте их количество выросло до 1242. Объем выдач достиг 4,12 миллиарда рублей, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). «Если в феврале 2025 года в Челябинской области банки выдали 1208 ипотек, то в марте — 1242. А объем выдач за месяц вырос с 3,84 миллиарда рублей до 4,12 миллиарда», — сообщили специалисты ОКБ. Как отметили в ОКБ, средний размер кредита вырос на 4%: в феврале 2025 года он составлял 3,18 миллиона рублей, а в марте 2025 года достиг 3,32 миллиона рублей. При этом средний срок кредитования увеличился с 230 до 242 месяцев. Челябинцы стали брать ипотеку на более длительный срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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