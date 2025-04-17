17 апреля 2025

Паломники отправились из Екатеринбурга в Иерусалим за Благодатным огнем

© Служба новостей «URA.RU»
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Паломников благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений
Паломников благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Фото:

Паломники из Екатеринбурга отправились в Иерусалим за Благодатным огнем. Специальный борт организовали учредители Фонда святой Екатерины. Перед полетом в аэропорту Кольцово паломников благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, рассказали URA.RU в фонде.

«Между Святой Землей и Россией всегда была связь, и именно паломники всегда были этой связью, которые пешком, на пароме, какими-то другими средствами добираются туда, чтобы помолиться. Сегодня наши паломники тоже станут такой ниточкой связи. Для меня это очень важно. Я очень надеюсь, что за нашу общую молитву огонь сойдет в этом году, что его частица прибудет на Пасху и пройдет вместе с нами крестным ходом по улицам Екатеринбурга», — сказал митрополит.

Благодатный огонь станет символом связи Бога и столицы Урала, подчеркнул владыка. Частицу святыни доставят в Екатеринбург в ночь с субботы на воскресенье, сначала ее поместят в Свято-Троицком кафедральном соборе, а следом раздадут во все храмы и церкви области.

Также благодаря Фонду святой Екатерины к Пасхе преобразятся улицы — на них появятся украшенные яйца высотой 2,5 метра. Их можно будет найти у храма Большой Златоуст, часовни святой Екатерины и на Вайнера. Кроме этого, меценаты поздравят медицинских работников — специально для них приготовят и освятят пять тысяч куличей.

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Паломники из Екатеринбурга отправились в Иерусалим за Благодатным огнем. Специальный борт организовали учредители Фонда святой Екатерины. Перед полетом в аэропорту Кольцово паломников благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, рассказали URA.RU в фонде. «Между Святой Землей и Россией всегда была связь, и именно паломники всегда были этой связью, которые пешком, на пароме, какими- то другими средствами добираются туда, чтобы помолиться. Сегодня наши паломники тоже станут такой ниточкой связи. Для меня это очень важно. Я очень надеюсь, что за нашу общую молитву огонь сойдет в этом году, что его частица прибудет на Пасху и пройдет вместе с нами крестным ходом по улицам Екатеринбурга», — сказал митрополит. Благодатный огонь станет символом связи Бога и столицы Урала, подчеркнул владыка. Частицу святыни доставят в Екатеринбург в ночь с субботы на воскресенье, сначала ее поместят в Свято-Троицком кафедральном соборе, а следом раздадут во все храмы и церкви области. Также благодаря Фонду святой Екатерины к Пасхе преобразятся улицы — на них появятся украшенные яйца высотой 2,5 метра. Их можно будет найти у храма Большой Златоуст, часовни святой Екатерины и на Вайнера. Кроме этого, меценаты поздравят медицинских работников — специально для них приготовят и освятят пять тысяч куличей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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