Паломники отправились из Екатеринбурга в Иерусалим за Благодатным огнем

Паломники из Екатеринбурга отправились в Иерусалим за Благодатным огнем. Специальный борт организовали учредители Фонда святой Екатерины. Перед полетом в аэропорту Кольцово паломников благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, рассказали URA.RU в фонде.
«Между Святой Землей и Россией всегда была связь, и именно паломники всегда были этой связью, которые пешком, на пароме, какими-то другими средствами добираются туда, чтобы помолиться. Сегодня наши паломники тоже станут такой ниточкой связи. Для меня это очень важно. Я очень надеюсь, что за нашу общую молитву огонь сойдет в этом году, что его частица прибудет на Пасху и пройдет вместе с нами крестным ходом по улицам Екатеринбурга», — сказал митрополит.
Благодатный огонь станет символом связи Бога и столицы Урала, подчеркнул владыка. Частицу святыни доставят в Екатеринбург в ночь с субботы на воскресенье, сначала ее поместят в Свято-Троицком кафедральном соборе, а следом раздадут во все храмы и церкви области.
Также благодаря Фонду святой Екатерины к Пасхе преобразятся улицы — на них появятся украшенные яйца высотой 2,5 метра. Их можно будет найти у храма Большой Златоуст, часовни святой Екатерины и на Вайнера. Кроме этого, меценаты поздравят медицинских работников — специально для них приготовят и освятят пять тысяч куличей.
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