Тюменский «король недвижимости» предсказал рынку катастрофичное будущее

Рынок недвижимости в Тюмени и других регионах России едва удерживается, чтобы не пойти под откос. Об этом заявил в своем telegram-блоге тюменский «некоронованный король» рынка, глава риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«сейчас рынок на плато, и прибылей едва хватает, чтобы не пойти под откос. Спрос по итогам апреля перетекает из первички во вторичку. Логично, там цены сейчас немного падают. К тому же, продавцы вторички стали давать рассрочки», — сообщил Хусаинов.
Что же касается новостроек, девелоперы, наоборот, снизили количество предоставляемых рассрочек. Сейчас таких продаж не более 28% в зависимости от региона. В ближайшее время ожидается отмена комиссий по семейной ипотеке, однако это может привести и к негативным последствиям, считает олигарх. «Может выйти так, что банки отменят комиссии, но резко снизят процент одобрения. Формально сделали добро, но по факту будет только хуже», — отметил Хусаинов.
Он предположил, что в апреле продажи будут чуть лучше в абсолютных цифрах. Однако в разрезе общей статистики ситуацию на рынке не назвать иначе, как «тягучая заморозка». «Из положительных моментов можно назвать некоторое снижение ставок по рыночной ипотеке и небольшое повышение процента одобрения», — подытожил глава «Этажей».
Сам Хусаинов стал одним из инициаторов перемен на рынке недвижимости. Предложенный им механизм рассрочек на вторичку мог спровоцировать отток клиентов из первичного сегмента.
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