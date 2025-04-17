17 апреля 2025

В Екатеринбурге сотрудница банка украла у клиентов 15 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина воровала деньги в течение нескольких лет
Женщина воровала деньги в течение нескольких лет Фото:

В Екатеринбурге сотрудница банка наворовала у клиентов более 15 миллионов рублей под предлогом выгодного вложения. Женщина без их ведома оформляла на них кредиты и переводила деньги на чужие счета. Вину мошенницы доказали по нескольким статьям и вынесли приговор, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«С учетом позиции гособвинителя, суд назначил виновной наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 120 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. Женщину обвинили по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Известно, что преступления совершались с 2019 по 2022 годы, когда осужденная руководила офисом банка в Орджоникидзевском районе. Жертвами стали 17 клиентов, преимущественно пожилые граждане — им предлагали оформить вклады под завышенные проценты, отдав деньги наличкой. Вместе с этим сотрудница пользовалась доступом к счетам клиентов и их персональным данным, чтобы переводить и обналичивать деньги без их ведома, а также оформлять кредиты на их имя.

Осужденную взяли под стражу в зале суда
Осужденную взяли под стражу в зале суда
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Следующие семь лет женщина проведет в ИК общего режима
Следующие семь лет женщина проведет в ИК общего режима
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В Екатеринбурге сотрудница банка наворовала у клиентов более 15 миллионов рублей под предлогом выгодного вложения. Женщина без их ведома оформляла на них кредиты и переводила деньги на чужие счета. Вину мошенницы доказали по нескольким статьям и вынесли приговор, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «С учетом позиции гособвинителя, суд назначил виновной наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 120 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. Женщину обвинили по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Известно, что преступления совершались с 2019 по 2022 годы, когда осужденная руководила офисом банка в Орджоникидзевском районе. Жертвами стали 17 клиентов, преимущественно пожилые граждане — им предлагали оформить вклады под завышенные проценты, отдав деньги наличкой. Вместе с этим сотрудница пользовалась доступом к счетам клиентов и их персональным данным, чтобы переводить и обналичивать деньги без их ведома, а также оформлять кредиты на их имя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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