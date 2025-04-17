Сотрудники курганского МЧС потушили частный дом, в котором погибли двое мужчин

В селе Борчаниново Шадринского округа (Курганская область) вечером произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Курганской области.
Возгорание произошло поздно вечером, на месте происшествия работали девять специалистов и две единицы техники. «При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела 47-летнего и 40-летнего мужчин. Пламя на 35 квадратах ликвидировали...», — пишет ведомство.
В МЧС России напомнили о правилах безопасности: недопустимо оставлять топящиеся печи без присмотра или использовать горючие жидкости для розжига. Также перед началом топки необходимо прибить перед печью металлический лист размером не менее 50 на 70 сантиметров, не топить печь за три часа до сна и не сушить на ней вещи или дрова. Специалисты призывают жителей соблюдать эти рекомендации, чтобы избежать трагедий.
Ранее в Курганской области уже происходили трагедии, связанные, с нарушением правил пожарной безопасности: в городе Щучье в результате пожара, вызванного коротким замыканием телевизора, также погибли два человека. По данным МЧС, причиной подобных происшествий часто становится неправильная эксплуатация печей и электроприборов, поэтому ведомство регулярно напоминает жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности.
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