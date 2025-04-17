Перед открытием навигации «Пермская судоверфь» (ПСВ) начала спускать на воду модульные причалы и суда, прошедшие плановый ремонт в межсезонье. В частности, в компании показали уже спущенный на воду танкер типа RT18 «Владимир Недорезов».
«Судно построили в 2014 году на Ярославском заводе. Оно предназначено для перевозки нефти. Танкер длиной более 60 метров,. Максимальная высота борта 2,6 метров, осадка 2,2 метра, доковый вес 520 тонн», — сообщает ПСВ в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало о том, что В «Пермской судоверфи» презентовали результаты строительства элементов круизного судна «Байкал». На тот момент было готово 7 из 80 днищевых секций. Они являются основными элементами, которые обеспечивают прочность и жесткость корпуса судна. Качество исполнения каждой секции контролируют не только специалисты отдела технического контроля, но и представители Российского морского регистра судоходства.
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