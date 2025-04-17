17 апреля 2025

В Перми спустили на воду танкер «Владимир Недорезов». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судно построили в 2014 году на Ярославском заводе
Судно построили в 2014 году на Ярославском заводе Фото:

Перед открытием навигации «Пермская судоверфь» (ПСВ) начала спускать на воду модульные причалы и суда, прошедшие плановый ремонт в межсезонье. В частности, в компании показали уже спущенный на воду танкер типа RT18 «Владимир Недорезов».

«Судно построили в 2014 году на Ярославском заводе. Оно предназначено для перевозки нефти. Танкер длиной более 60 метров,. Максимальная высота борта 2,6 метров, осадка 2,2 метра, доковый вес 520 тонн», — сообщает ПСВ в соцсети «ВКонтакте». 

Ранее URA.RU сообщало о том, что В «Пермской судоверфи» презентовали результаты строительства элементов круизного судна «Байкал». На тот момент было готово 7 из 80 днищевых секций. Они являются основными элементами, которые обеспечивают прочность и жесткость корпуса судна. Качество исполнения каждой секции контролируют не только специалисты отдела технического контроля, но и представители Российского морского регистра судоходства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перед открытием навигации «Пермская судоверфь» (ПСВ) начала спускать на воду модульные причалы и суда, прошедшие плановый ремонт в межсезонье. В частности, в компании показали уже спущенный на воду танкер типа RT18 «Владимир Недорезов». «Судно построили в 2014 году на Ярославском заводе. Оно предназначено для перевозки нефти. Танкер длиной более 60 метров,. Максимальная высота борта 2,6 метров, осадка 2,2 метра, доковый вес 520 тонн», — сообщает ПСВ в соцсети «ВКонтакте».  Ранее URA.RU сообщало о том, что В «Пермской судоверфи» презентовали результаты строительства элементов круизного судна «Байкал». На тот момент было готово 7 из 80 днищевых секций. Они являются основными элементами, которые обеспечивают прочность и жесткость корпуса судна. Качество исполнения каждой секции контролируют не только специалисты отдела технического контроля, но и представители Российского морского регистра судоходства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...