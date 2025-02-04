В «Пермской судоверфи» рассказали о текущих результатах строительства элементов круизного судна «Байкал». На сегодня готово 7 из 80 днищевых секций, сообщается в telegram-канале пермского судозавода.
«Длина таких секций составляет от 3,3 до 3,8 м, ширина — от 6,2 до 14,9 м, высота — 1,6 м. Масса каждой варьируется от 7 до 15 тонн. Днищевые секции являются основными элементами, которые обеспечивают прочность и жесткость корпуса судна. Качество исполнения каждой секции контролируют не только специалисты отдела технического контроля, но и представители Российского морского регистра судоходства», — уточнили в Пермской судоверфи.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ноябре 2024 году на «Пермской судоверфи» началось строительство круизного трехпалубного электросудна «Байкал». Секции «Байкала» изготовят на «Пермской судоверфи». Сборку и достроечные работы пермский судозавод проведет по месту эксплуатации. Судно сдадут в сентябре 2026 года. Оно будет курсировать по озеру Байкал.
Электросудно «Байкал» вместит до 70 пассажиров в качестве круизного судна и до 152 в рамках прогулочных рейсов. По уровню сервиса оно будет соответствовать пятизвездочному отелю. На борту появятся комфортабельные каюты, ресторан с панорамным видом, бар, спа-зона, смотровые площадки и солнечная палуба.
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