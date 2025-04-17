В Пермском крае тысячам должников за газ пригрозили его отключением

В Пермском крае 36 тысяч должников за газ могут лишиться его в ближайшее время. Речь о тех, чей срок неуплаты превышает два месяца.
«Организация активно взаимодействует с должниками. Если нет положительного результата, поставщик вынужден временно прекратить газоснабжение. При этом его восстановление возможно лишь после полной оплаты долга. Все издержки, которые связаны с отключением и подключением к газовой сети, возлагаются на абонента», — сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Пермь».
В случае, когда неплательщик не пускает к себе домой для отключения сотрудников, компания может пойти на крайнюю меру — обрезать подземный газопровод. Это еще увеличит затраты абонента на восстановление ресурса.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае три деревни присоединят к окружному центру для догазификации. Так, населенные пункты Куеда, Трегубовка и Солодовка пройдут процедуру слияния с поселком Куеда.
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