17 апреля 2025

В Пермском крае тысячам должников за газ пригрозили его отключением

Газпром: в Пермском крае газ могут отключить 36 тысячам человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Речь о тех, чей срок неуплаты превышает два месяца
Речь о тех, чей срок неуплаты превышает два месяца Фото:

В Пермском крае 36 тысяч должников за газ могут лишиться его в ближайшее время. Речь о тех, чей срок неуплаты превышает два месяца.

«Организация активно взаимодействует с должниками. Если нет положительного результата, поставщик вынужден временно прекратить газоснабжение. При этом его восстановление возможно лишь после полной оплаты долга. Все издержки, которые связаны с отключением и подключением к газовой сети, возлагаются на абонента», — сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Пермь». 

В случае, когда неплательщик не пускает к себе домой для отключения сотрудников, компания может пойти на крайнюю меру — обрезать подземный газопровод. Это еще увеличит затраты абонента на восстановление ресурса. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае три деревни присоединят к окружному центру для догазификации. Так, населенные пункты Куеда, Трегубовка и  Солодовка пройдут процедуру слияния с поселком Куеда.

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В Пермском крае 36 тысяч должников за газ могут лишиться его в ближайшее время. Речь о тех, чей срок неуплаты превышает два месяца. «Организация активно взаимодействует с должниками. Если нет положительного результата, поставщик вынужден временно прекратить газоснабжение. При этом его восстановление возможно лишь после полной оплаты долга. Все издержки, которые связаны с отключением и подключением к газовой сети, возлагаются на абонента», — сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Пермь».  В случае, когда неплательщик не пускает к себе домой для отключения сотрудников, компания может пойти на крайнюю меру — обрезать подземный газопровод. Это еще увеличит затраты абонента на восстановление ресурса.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае три деревни присоединят к окружному центру для догазификации. Так, населенные пункты Куеда, Трегубовка и  Солодовка пройдут процедуру слияния с поселком Куеда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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