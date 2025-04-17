Четыре ребенка погибли в ДТП с начала года в Тюменской области

В Тюменской области с начала 2025 года в ДТП погибли четыре ребенка. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.
«Всего за три месяца этого года в Тюменской области произошло 78 ДТП с участием детей. В авариях погибли четыре ребенка», — поделились подробностями в ведомстве.
В свою очередь за минувший год в регионе произошло 70 ДТП с детьми за рулем механических транспортных средств. В них погиб один ребенок, а 70 получили травмы. Всего же сотрудники ДПС задержали более 1 300 несовершеннолетних, управляющих транспортом.
Ранее в Тюменской области водитель машины въехал в столб. В аварии пострадал ребенок.
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