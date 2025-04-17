Челябинские полицейские вскрыли факт коррупции в ветстанции

В Нагайбакском районе Челябинской области полиция вскрыла факт коррупции в стенах ОГБУ «Нагайбакская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». По данным URA.RU, по делу задержан руководитель одного из подразделений учреждения.
«По подозрению в получении взятки задержан руководитель структурного подразделения. На рабочем месте и по месту жительства фигуранта проведены обысковые мероприятия», — рассказал источник.
По данным агентства, задержанный получал деньги за выдачу сертификатов соответствия без проведения надлежащей проверки. Расследование по делу продолжается.
URA.RU пыталось связаться с ветстанцией. Там на звонок не ответили. В пресс-службе минсельхоза области (является учредителем ветстанции — прим. URA.RU) также не взяли трубку. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Комментарий будет опубликован после получения.
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