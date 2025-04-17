17 апреля 2025

Челябинские полицейские вскрыли факт коррупции в ветстанции

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник ветстанции задержан в рамках уголовного дела по факту коррупции
Сотрудник ветстанции задержан в рамках уголовного дела по факту коррупции Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области полиция вскрыла факт коррупции в стенах ОГБУ «Нагайбакская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». По данным URA.RU, по делу задержан руководитель одного из подразделений учреждения.

«По подозрению в получении взятки задержан руководитель структурного подразделения. На рабочем месте и по месту жительства фигуранта проведены обысковые мероприятия», — рассказал источник.

По данным агентства, задержанный получал деньги за выдачу сертификатов соответствия без проведения надлежащей проверки. Расследование по делу продолжается.

URA.RU пыталось связаться с ветстанцией. Там на звонок не ответили. В пресс-службе минсельхоза области (является учредителем ветстанции — прим. URA.RU) также не взяли трубку. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Комментарий будет опубликован после получения.

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В Нагайбакском районе Челябинской области полиция вскрыла факт коррупции в стенах ОГБУ «Нагайбакская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». По данным URA.RU, по делу задержан руководитель одного из подразделений учреждения. «По подозрению в получении взятки задержан руководитель структурного подразделения. На рабочем месте и по месту жительства фигуранта проведены обысковые мероприятия», — рассказал источник. По данным агентства, задержанный получал деньги за выдачу сертификатов соответствия без проведения надлежащей проверки. Расследование по делу продолжается. URA.RU пыталось связаться с ветстанцией. Там на звонок не ответили. В пресс-службе минсельхоза области (является учредителем ветстанции — прим. URA.RU) также не взяли трубку. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Комментарий будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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