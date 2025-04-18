В Совфеде раскритиковали лидеров ЕС, которые собрались на 9 мая в Киев

Матвиенко: ни один уважающий себя лидер не поедет на «киевский шабаш» 9 мая
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Матвиенко унизила тех, кто собрался к Зеленскому на 9 мая в Киев
Матвиенко унизила тех, кто собрался к Зеленскому на 9 мая в Киев Фото:

Ни один уважающий себя лидер не посетит 9 мая Киев. С таким мнением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, раскритиковав намерение лидеров стран Евросоюза поучаствовать в «театре абсурда».

«Это какой-то театр абсурда, и я абсолютно уверена, что ни один уважающий себя лидер суверенного государства, никакие уважаемые, разумные политики никогда не поедут на этот киевский шабаш. Это просто шабаш», — заявила Матвиенко. Ее слова передает РИА «Новости». 

По словам Матвиенко, подобное противоречит исторической памяти и здравому смыслу. Она напомнила, что уже многие страны подтвердили участие в мероприятиях 80-летия Победы 9 мая в Москве.

Матвиенко отметила, что Россия вместе с союзниками будет отмечать общую Великую Победу, как это было и 80 лет назад. «Мы вместе будем праздновать нашу общую Великую Победу», — заявила она.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригласил чиновников из Европы в Киев 9 мая, передает RT. Как пишет Politico, Киев намерен «показать дипломатическую силу».

Россия давно ведет подготовку к празднованию 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Москву намерено приехать более 20 зарубежных лидеров. Среди которых главы государств и правительств из Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. Полный список мировых лидеров, кто посетит парад — в материале URA.RU.

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Ни один уважающий себя лидер не посетит 9 мая Киев. С таким мнением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, раскритиковав намерение лидеров стран Евросоюза поучаствовать в «театре абсурда». «Это какой-то театр абсурда, и я абсолютно уверена, что ни один уважающий себя лидер суверенного государства, никакие уважаемые, разумные политики никогда не поедут на этот киевский шабаш. Это просто шабаш», — заявила Матвиенко. Ее слова передает РИА «Новости».  По словам Матвиенко, подобное противоречит исторической памяти и здравому смыслу. Она напомнила, что уже многие страны подтвердили участие в мероприятиях 80-летия Победы 9 мая в Москве. Матвиенко отметила, что Россия вместе с союзниками будет отмечать общую Великую Победу, как это было и 80 лет назад. «Мы вместе будем праздновать нашу общую Великую Победу», — заявила она. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригласил чиновников из Европы в Киев 9 мая, передает RT. Как пишет Politico, Киев намерен «показать дипломатическую силу». Россия давно ведет подготовку к празднованию 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Москву намерено приехать более 20 зарубежных лидеров. Среди которых главы государств и правительств из Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. Полный список мировых лидеров, кто посетит парад — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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