Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил европейских чиновников в Киев 9 мая, когда в России в этот день отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Согласно информации, опубликованной журналистами издания Politico, Киев намерен «показать дипломатическую силу».
Сообщается, что глава МИД Украины Андрей Сибига отправил приглашения коллегам из Европейского союза (ЕС). В России действия украинских властей подверглись критике. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «театром абсурда» намерение украинского лидера Владимира Зеленского пригласить высокопоставленных чиновников Евросоюза в Киев 9 мая.
«Это театр абсурда. Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада», — сказала она в эфире радио «Sputnik». Как еще отнеслись к приглашению европейских чиновников в Киев — в материале URA.RU.
Антипобедный шабаш или «исторический реванш»
Что думают в Кремле
Украинский лидер Владимир Зеленский проявляет неуважение к памяти своего деда, отказываясь отмечать 9 мая День Победы. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также добавил, что поведение украинского лидера подчеркивает особенности текущего киевского режима, который «болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая». По мнению Пескова, отказ Зеленского от традиционного празднования Дня Победы еще раз подтверждает правильность действий президента России Владимира Путина, который продолжает придерживаться традиционных празднований этого дня.
Экс-депутат Верховной Рады Олейник
По мнению Олейника, европейские страны могут послать свои делегации в Киев исключительно из-за желания взять некий исторический реванш у России. Он считает что «сборище получится жиденькое»
«Не исключено, что приедут и представители ведущих европейских стран, но не на уровне первых лиц, которым это особо не надо. Разве что будущий канцлер Германии Мерц приедет. В целом думаю, что сборище получится жиденькое», — заключил Олейник в интервью с gazeta.ru.
Особый цинизм
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал предложение Украины создать альтернативу параду Победы в Москве «особым цинизмом». Он считает, что действия Зеленского — откровенное кощунство.
«В условиях, когда идет разрушение памятников героям Великой Отечественной войны, в то время, когда идет реализация проектов нацизма, совершать подобные действия — это особый цинизм. Подобные действия совершаются исключительно в политических целях и это просто кощунство», — заявил он.
«Парад побежденных»
По мнению политолога Александра Дудчака, подобная встреча — очень символичный факт. Эксперт считает, что в Киев приедут любители пиара, из-за этого будет особенно интересно посмотреть, как они решат себя представить на этом мероприятии.
«Очень даже символично будет, если в Москве будет парад победителей, где будут представители и руководители тех стран, которые помнят и понимают, кто победил в той войне. А у Зеленского будет парад побежденных. Тех, кто празднует день примирения 8 мая, а сейчас, спустя 80 лет после их поражения, фактически ищет реванш и собирается идти войной на восток, чтобы получить очередной удар по морде», — заявил Дудчак для aif.ru.
Кого ждут в Киеве
Газета Politico не исключает, что 9 мая Киев посетит вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. Владимир Олейник считает возможным визит представителей Польши. По мнению экс-депутата Рады «сборище получится жиденькое». В то же время, в Москву в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут представители более 20-ти государств и представительств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.