17 апреля 2025

Власти челябинского города назвали дату отключения отопления в домах

Отопление в домах Магнитогорска начнут отключать с 21 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление в Магнитогорске начнут отключать уже в понедельник
Отопление в Магнитогорске начнут отключать уже в понедельник Фото:

В Магнитогорске Челябинской области отопление в домах начнут отключать уже в ближайший понедельник, 21 апреля. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой города Сергеем Бердниковым, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«С 21 апреля в Магнитогорске начнется отключение отопления. Руководителям компаний, обеспечивающих теплоснабжение, рекомендовано приступить к отключению систем отопления», — сообщила пресс-служба муниципалитета на официальном сайте.

Отключать горячую воду в домах для проведения опрессовки сетей в Магнитогорске начнут с 7 мая. Последний этап отключений запланирован на июль.

В Копейске ранее власти также назвали дату отключения отопления. Сезон будет закончен 30 апреля, говорится в приказе мэра города Светланы Логановой.

В Челябинске конкретная дата завершения отопительного сезона еще не названа. Как заявил ранее глава города Алексей Лошкин, отопление в квартирах начнут отключать ориентировочно в конце апреля, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет больше плюс восьми градусов.

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В Магнитогорске Челябинской области отопление в домах начнут отключать уже в ближайший понедельник, 21 апреля. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой города Сергеем Бердниковым, сообщает пресс-служба муниципалитета. «С 21 апреля в Магнитогорске начнется отключение отопления. Руководителям компаний, обеспечивающих теплоснабжение, рекомендовано приступить к отключению систем отопления», — сообщила пресс-служба муниципалитета на официальном сайте. Отключать горячую воду в домах для проведения опрессовки сетей в Магнитогорске начнут с 7 мая. Последний этап отключений запланирован на июль. В Копейске ранее власти также назвали дату отключения отопления. Сезон будет закончен 30 апреля, говорится в приказе мэра города Светланы Логановой. В Челябинске конкретная дата завершения отопительного сезона еще не названа. Как заявил ранее глава города Алексей Лошкин, отопление в квартирах начнут отключать ориентировочно в конце апреля, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет больше плюс восьми градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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