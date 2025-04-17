Власти челябинского города назвали дату отключения отопления в домах

В Магнитогорске Челябинской области отопление в домах начнут отключать уже в ближайший понедельник, 21 апреля. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой города Сергеем Бердниковым, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«С 21 апреля в Магнитогорске начнется отключение отопления. Руководителям компаний, обеспечивающих теплоснабжение, рекомендовано приступить к отключению систем отопления», — сообщила пресс-служба муниципалитета на официальном сайте.
Отключать горячую воду в домах для проведения опрессовки сетей в Магнитогорске начнут с 7 мая. Последний этап отключений запланирован на июль.
В Копейске ранее власти также назвали дату отключения отопления. Сезон будет закончен 30 апреля, говорится в приказе мэра города Светланы Логановой.
В Челябинске конкретная дата завершения отопительного сезона еще не названа. Как заявил ранее глава города Алексей Лошкин, отопление в квартирах начнут отключать ориентировочно в конце апреля, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет больше плюс восьми градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!