Часть автобусов Кургана переведут на летнее расписание

Часть автобусов Кургана перевели на летнее расписание. К их расписанию добавятся маршруты до садоводств. Об этом сообщается в постановлении мэрии Кургана.
«С целью исполнения полномочий по организации транспортного обслуживания населения города Кургана в садоводческий период, перевести следующие муниципальные маршруты регулярных перевозок на режим работы в соответствии с летним расписанием. Обеспечить своевременное оповещение населения», — указано в постановлении мэрии.
В частности, речь идет о маршруте №53 «Рынок — Сады „Нива“ — Сады „СЭММ“ — Сады „Химмаш“, а также межмуниципальных маршрутах №80 („Художественный музей им. Германа Травникова — сады „Космос“), №86 („Художественный музей им. Германа Травникова — сады „Полянки“), №81 („Художественный музей им. Германа Травникова — сады „Иволга“), №84 („Художественный музей им. Германа Травникова — сады „Патронное“), №82 („Святодуховский сквер — кинотеатр „Спутник“ — сады „Икчанка“) и №96 („Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый“). Новое расписание будет действовать на время дачного сезона.
Ранее URA.RU писало, что администрация города Кургана объявила запуск дачных автобусов в связи с открытием садоводческого сезона. Изменения коснулись некоторых маршрутов.
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