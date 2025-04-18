Часть автобусов Кургана переведут на летнее расписание

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Некоторые курганские автобусы меняют режим работы
Некоторые курганские автобусы меняют режим работы Фото:

Часть автобусов Кургана перевели на летнее расписание. К их расписанию добавятся маршруты до садоводств. Об этом сообщается в постановлении мэрии Кургана.

«С целью исполнения полномочий по организации транспортного обслуживания населения города Кургана в садоводческий период, перевести следующие муниципальные маршруты регулярных перевозок на режим работы в соответствии с летним расписанием. Обеспечить своевременное оповещение населения», — указано в постановлении мэрии. 

В частности, речь идет о маршруте №53 «Рынок — Сады „Нива“ — Сады „СЭММ“ — Сады „Химмаш“, а также межмуниципальных маршрутах №80 („Художественный музей им. Германа Травникова — сады „Космос“), №86 („Художественный музей им. Германа Травникова — сады „Полянки“), №81 („Художественный музей им. Германа Травникова — сады „Иволга“), №84 („Художественный музей им. Германа Травникова — сады „Патронное“), №82 („Святодуховский сквер — кинотеатр „Спутник“ — сады „Икчанка“) и №96 („Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый“). Новое расписание будет действовать на время дачного сезона.

Ранее URA.RU писало, что администрация города Кургана объявила запуск дачных автобусов в связи с открытием садоводческого сезона. Изменения коснулись некоторых маршрутов. 

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Часть автобусов Кургана перевели на летнее расписание. К их расписанию добавятся маршруты до садоводств. Об этом сообщается в постановлении мэрии Кургана. «С целью исполнения полномочий по организации транспортного обслуживания населения города Кургана в садоводческий период, перевести следующие муниципальные маршруты регулярных перевозок на режим работы в соответствии с летним расписанием. Обеспечить своевременное оповещение населения», — указано в постановлении мэрии.  В частности, речь идет о маршруте №53 «Рынок — Сады „Нива“ — Сады „СЭММ“ — Сады „Химмаш“, а также межмуниципальных маршрутах №80 („Художественный музей им. Германа Травникова — сады „Космос“), №86 („Художественный музей им. Германа Травникова — сады „Полянки“), №81 („Художественный музей им. Германа Травникова — сады „Иволга“), №84 („Художественный музей им. Германа Травникова — сады „Патронное“), №82 („Святодуховский сквер — кинотеатр „Спутник“ — сады „Икчанка“) и №96 („Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый“). Новое расписание будет действовать на время дачного сезона. Ранее URA.RU писало, что администрация города Кургана объявила запуск дачных автобусов в связи с открытием садоводческого сезона. Изменения коснулись некоторых маршрутов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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