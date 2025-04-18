Частный сектор с жилыми домами снесут в Кургане

Мэрия Кургана выставила на продажу 30 гектаров земли под комплексую застройку в частном секторе в микрорайоне Мостостроителей. Участок с жилыми домами под снос оценили на десятки миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
» Участок под КРТ в микрорайоне Мостостроителей оценили в 81 миллион рублей. Власти уже ищут застройщика для сноса частного сектора», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из аукционной документации.
В рамках КРТ необходимо будет снести 24 частных дома, баню и котельную. Контракт предусматривает строительство малоэтажных многоквартирных домов. Реализация проекта рассчитана на семь лет.
Прежде чем начать какие-либо работы на участке застройщику необходимо будет представить архитектурно-градостроительную концепцию на Градостроительном совете. Также победителю аукциона нужно будет в течением восьми месяцев решить вопрос с расселением граждан. Для них придется построить или приобрести благоустроенные жилые помещения и безвозмездно передать их в муниципальную собственность города.
Ранее URA.RU сообщало, что чиновники продают самый дорогой участок в Кургане. Землю площадью свыше 18 гектаров в первом микрорайоне Заозерного оценили в 164 миллиона рублей. Участок находится в границах улиц Мостостроителей, Епишева и Мальцева. На этой территории планируются строительство домов не выше четырех этажей.
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