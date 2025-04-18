Частный сектор с жилыми домами снесут в Кургане

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В Кургане продают землю с домами под снос
В Кургане продают землю с домами под снос Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

Мэрия Кургана выставила на продажу 30 гектаров земли под комплексую застройку в частном секторе в микрорайоне Мостостроителей. Участок с жилыми домами под снос оценили на десятки миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

» Участок под КРТ в микрорайоне Мостостроителей оценили в 81 миллион рублей. Власти уже ищут застройщика для сноса частного сектора», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из аукционной документации. 

В рамках КРТ необходимо будет снести 24 частных дома, баню и котельную. Контракт предусматривает строительство малоэтажных многоквартирных домов. Реализация проекта рассчитана на семь лет. 

Прежде чем начать какие-либо работы на участке застройщику необходимо будет представить архитектурно-градостроительную концепцию на Градостроительном совете. Также победителю аукциона нужно будет в течением восьми месяцев решить вопрос с расселением граждан. Для них придется построить или приобрести благоустроенные жилые помещения и безвозмездно передать их в муниципальную собственность города. 

Ранее URA.RU сообщало, что чиновники продают самый дорогой участок в Кургане. Землю площадью свыше 18 гектаров в первом микрорайоне Заозерного оценили в 164 миллиона рублей. Участок находится в границах улиц Мостостроителей, Епишева и Мальцева. На этой территории планируются строительство домов не выше четырех этажей.

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Мэрия Кургана выставила на продажу 30 гектаров земли под комплексую застройку в частном секторе в микрорайоне Мостостроителей. Участок с жилыми домами под снос оценили на десятки миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. » Участок под КРТ в микрорайоне Мостостроителей оценили в 81 миллион рублей. Власти уже ищут застройщика для сноса частного сектора», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из аукционной документации.  В рамках КРТ необходимо будет снести 24 частных дома, баню и котельную. Контракт предусматривает строительство малоэтажных многоквартирных домов. Реализация проекта рассчитана на семь лет.  Прежде чем начать какие-либо работы на участке застройщику необходимо будет представить архитектурно-градостроительную концепцию на Градостроительном совете. Также победителю аукциона нужно будет в течением восьми месяцев решить вопрос с расселением граждан. Для них придется построить или приобрести благоустроенные жилые помещения и безвозмездно передать их в муниципальную собственность города.  Ранее URA.RU сообщало, что чиновники продают самый дорогой участок в Кургане. Землю площадью свыше 18 гектаров в первом микрорайоне Заозерного оценили в 164 миллиона рублей. Участок находится в границах улиц Мостостроителей, Епишева и Мальцева. На этой территории планируются строительство домов не выше четырех этажей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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