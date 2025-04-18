У следователя из Казани нашли элитные авто и квартиры на 400 млн рублей

У главы районного отдела Следственного комитета Татарстана Эдуарда Закирова, задержанного по подозрению во взятке в особо крупном размере, найдено имущество на сумму около 400 миллионов рублей. По данным telegram-канала Mash, речь идет о недвижимости и автомобилях, оформленных как на самого Закирова, так и на его родственников.
«Элитный автопарк и коллекцию квартир на 400 млн рублей нашли во время проверки главы районного отдела СК Татарстана. Которого задержали за взятку в особо крупном размере от местного бизнесмена», — говорится в сообщении. Авторы канала также отметили, что у Закирова нашли три частных дома, две квартиры в долевом строительстве и три парковочных места.
Также на его имя зарегистрированы автомобили Porsche Cayman стоимостью от 10 до 16 миллионов рублей и Jeep Grand Cherokee. Кроме того, на его безработную мать и супругу оформлены четыре квартиры в Казани, расположенные на улицах Чехова, Вишневского, Батыршина и Шоссейной, а также автомобили Porsche Cayenne Turbo, BMW 730 DXDrive, Mercedes-Benz V-class, BMW X6 Drive 30d и BMW X7 Drive 40i, и два парковочных места.
Эдуард Закиров ранее возглавлял Следственный комитет по Приволжскому району Казани. По данным Mash, к нему неоднократно обращался бизнесмен Марат Сахапов, который также был арестован по подозрению в передаче взяток на сумму 32 миллиона рублей.
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