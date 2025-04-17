Команда теневого мэра из ХМАО обвинила власти в переделе рынка школьного питания

В политически неспокойном Нефтеюганске вспыхнул новый скандал. После реорганизации муниципального комбината НГМУП КШП в акционерное общество городская дума выразила озабоченность ее последствиями, хотя уголовное дело о незаконной распродаже активов КШП силовики начали расследовать еще до того, как было принято решение приватизировать предприятие. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа предполагает, что связанные с теневым мэром — депутатом окружного парламента ХМАО Степаном Пыталевым — СМИ и гордума таким образом отвечают на аресты членов его команды.
«Депутаты спохватились и начали выражать озабоченность школьным питанием только в апреле, хотя реорганизация КШП из МУП в АО прошла зимой, и ей следовала длительная подготовка. А продажа недвижимости комбината происходила еще при бывшем руководстве — экс-депутатах городской думы Яне Ковале и Викторе Федине. Подконтрольные Пыталеву медиа выставляют виноватыми недавно уволившегося вице-мэра по социалке Андрея Пастухова и главу города Юрия Чекунова, публикуя кричащие заголовки о кризисе власти. Вероятно, сценарий „возмущенная дума пытается уволить несогласного мэра“ пытаются повторить уже в третий раз. Правда, согласие на реорганизацию давал этот же созыв думы», — замечает инсайдер.
Близкие к Пыталеву источники в гордуме также поделились с URA.RU опасениями о будущем КШП. «Комбинат остался без контрактов, заходят иногородние игроки», — настаивает инсайдер.
При этом, фраза «остались без контрактов» не вполне соответствует действительности. С акционерным обществом в конце 2024 года заключены два договора на общую сумму 36 миллионов рублей на поставку питания в школы 13 и 15. «Это немного. Но другие школы сами готовят обеды для учеников», — поясняют нефтеюганцы.
Глава Нефтеюганска Юрий Чекунов в беседе с URA.RU сообщил, что о ликвидации КШП речи не идет. «Без контрактов они не останутся, но, вероятно, снизится маржинальность. Но таковы требования 44-ФЗ. Кто выиграл — тот выиграл, если, конечно, соответствует требованиям закупки. Контракты у КШП есть, план, как не допустить ликвидацию — тоже», — заверил градоначальник. Передачу активов комбината он комментировать отказался, уточнив, что в деле разбираются силовики.
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