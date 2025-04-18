На «УГМК-Арене» запланировали первый концерт звезды

Певец Niletto (Данил Прытков) станет первым звездным артистом, который выступит на «УГМК-Арене». Его пригласили на игру женского баскетбольного клуба УГМК.
«Хэдлайнером первой финальной игры, которая состоится 24 апреля, станет Niletto. Этот талантливый артист уже завоевал сердца миллионов своим уникальным стилем и незабываемыми хитами», — сообщает пресс-служба БК. «Лисицы» сыграют с клубом «Надежда» из Оренбургской области.
«УГМК-Арена» стала для баскетболисток и хоккейного клуба «Автомобилист» новым домом. Официально площадка открылась для гостей 10 марта.
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