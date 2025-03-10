Снос легенды и самое большое спортсооружение Урала: как строили «УГМК-Арену» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдет первый матч КХЛ на новой «УГМК-Арене»

10 марта 2025 в 16:04 Размер текста - 17 +

«УГМК-Арена» способна вмещать 12 тысяч человек на матчи и 15 тысяч на концерты Фото: Анастасия Соргина © URA.RU «УГМК-Арена» откроет свои двери для всех екатеринбуржцев и гостей города 10 марта. Здесь пройдет первый матч Континентальной хоккейной лиги, где сыграют клубы «Автомобилист» и ЦСКА (Москва). Как прощались с легендарной телебашней, на месте которой построили самое большое крытое спортивное сооружение Урала, и что здесь будет помимо хоккея — в материале URA.RU. Снос башни На месте нынешней «УГМК-Арены» раньше находилась недостроенная телебашня — один из главных символов Екатеринбурга. Объект начали строить в конце 1980-х, но в 90-е стройку заморозили из-за проблем с финансированием. Долгое время телебашню пытались приспособить под разные нужды, но инвесторов не нашлось, тогда осенью 2017 года ее решили снести. Часть горожан до последнего надеялась привлечь внимание к объекту яркими акциями: активисты попытались «обнять» башню, а руферы пробрались на крышу и вывесили российский триколор. Несмотря на все усилия, в марте 2018-го телебашню все же снесли и приступили к разработке проекта ледовой арены — она должна была занять место легенды. Всего было три варианта ледового стадиона: в виде капли меди, камня и шишки, цвет — серебристый или медный. Финальный макет презентовали в ноябре 2018 года. На рендерах появилась арена с прогулочной зоной, спортивными площадками, благоустроенной набережной и мостом через Исеть. По итогу площадку решили сделать медной: «Наш объект будет являться архитектурной доминантой города, и на градостроительном совете нам рекомендовали доработать его с точки зрения визуального решения — он должен выделяться на фоне типично-серой городской застройки, — пояснял тогда директор будущей ледовой арены Данил Крицкий. Основным разработчиком концепта стала немецкая компания HPP Architekten. Строительство В октябре 2019 года УГМК приступила к стройке. Планировалось, что проект обойдется примерно в 120—130 млн евро, а возведение займет около двух лет. Но сроки сдвинулись на 2023 год — как раз к летней Универсиаде, где арена должна была стать одним из спортивных объектов. Но состязания перенесли на неопределенный срок, а площадку сдали в эксплуатацию в конце 2024 года. Официально строительство закончилось 1 февраля 2025 года. Во время строительства арены ее посещал на тот момент действующий министр спорта России Олег Матыцин (2022 год), вместе с ним — свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Кроме этого, в августе 2023-го площадка загорелась из-за утеплителя и лакокрасочного покрытия. Спустя пару месяцев пожар на арене вспыхнул вновь, после этого прошла проверка подрядчика. Что касается конструкции, спорткомплекс имеет сетчатый металлический каркас, в который интегрирован медиафасад площадью более 16 тысяч кв. м., а также медиаэкран в 1,5 тысяч кв. м. Общая площадь объекта составила 112 тысяч кв. м., площадь территории — 5 га. В 2025 году должны открыть обновленную набережную возле арены. Там будет много активностей будет для детей, сухой фонтан, «уральский лес», велопешеходные дорожки и озеленение. Подготовка к открытию Перед первым матчем КХЛ на новой площадке провели две тестовых игры. 21 февраля сыграли детские команды «Авто» из Верхней Пышмы и «Факел» из Екатеринбурга, но внутрь могли попасть лишь родители юных спортсменов. 28 февраля сыграли «Авто» и «Толпар» (Молодежная хоккейная лига). На матч пригласили сотрудников Уральской горно-металлургической компании, генерального спонсора клуба, обладателей абонементов на игры «Автомобилиста» 2024/2025, а также ограниченное количество желающих. Потому как игра была тестовой, билеты раздавали бесплатно, но в усеченном формате. Утром 27 февраля возле касс «УГМК-Арены» выстроилась длинная очередь, а билеты разобрали за час. На матч пустили около 7000 человек, хотя вместимость сцены — 12 тысяч. Из вип-гостей были замечены легенда «Автомобилиста» Павел Дацюк, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Официальное открытие пройдет 10 марта. Продажи билетов прошли 5 и 7 марта: спортивные болельщики моментально вывели из строя сайт «Автомобилист». Что будет на арене Площадка станет домом для ХК «Автомобилист» и женского баскетбольного клуба «УГМК»: на территории арены есть как ледовый стадион, так и баскетбольная площадка. Кроме этого, «УГМК-Арена» будет принимать соревнования международного уровня: уже сейчас идет речь о фигурном катании, керлинге, мини-футболе, спортивной гимнастике, всего 11 видов спорта. Также предполагается, что в новом пространстве в будущем пройдут крупные шоу самого высокого уровня. При строительстве здания использовали 224 световых прожектора и 188 акустических кластеров. Для безопасности посетителей внутри и по периметру арены установили 1345 камер видеонаблюдения. Судя по информации на сайте арены, здесь будут проводиться массовые катания на коньках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«УГМК-Арена» откроет свои двери для всех екатеринбуржцев и гостей города 10 марта. Здесь пройдет первый матч Континентальной хоккейной лиги, где сыграют клубы «Автомобилист» и ЦСКА (Москва). Как прощались с легендарной телебашней, на месте которой построили самое большое крытое спортивное сооружение Урала, и что здесь будет помимо хоккея — в материале URA.RU. На месте нынешней «УГМК-Арены» раньше находилась недостроенная телебашня — один из главных символов Екатеринбурга. Объект начали строить в конце 1980-х, но в 90-е стройку заморозили из-за проблем с финансированием. Долгое время телебашню пытались приспособить под разные нужды, но инвесторов не нашлось, тогда осенью 2017 года ее решили снести. Часть горожан до последнего надеялась привлечь внимание к объекту яркими акциями: активисты попытались «обнять» башню, а руферы пробрались на крышу и вывесили российский триколор. Несмотря на все усилия, в марте 2018-го телебашню все же снесли и приступили к разработке проекта ледовой арены — она должна была занять место легенды. Всего было три варианта ледового стадиона: в виде капли меди, камня и шишки, цвет — серебристый или медный. Финальный макет презентовали в ноябре 2018 года. На рендерах появилась арена с прогулочной зоной, спортивными площадками, благоустроенной набережной и мостом через Исеть. По итогу площадку решили сделать медной: «Наш объект будет являться архитектурной доминантой города, и на градостроительном совете нам рекомендовали доработать его с точки зрения визуального решения — он должен выделяться на фоне типично-серой городской застройки, — пояснял тогда директор будущей ледовой арены Данил Крицкий. Основным разработчиком концепта стала немецкая компания HPP Architekten. В октябре 2019 года УГМК приступила к стройке. Планировалось, что проект обойдется примерно в 120—130 млн евро, а возведение займет около двух лет. Но сроки сдвинулись на 2023 год — как раз к летней Универсиаде, где арена должна была стать одним из спортивных объектов. Но состязания перенесли на неопределенный срок, а площадку сдали в эксплуатацию в конце 2024 года. Официально строительство закончилось 1 февраля 2025 года. Во время строительства арены ее посещал на тот момент действующий министр спорта России Олег Матыцин (2022 год), вместе с ним — свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Кроме этого, в августе 2023-го площадка загорелась из-за утеплителя и лакокрасочного покрытия. Спустя пару месяцев пожар на арене вспыхнул вновь, после этого прошла проверка подрядчика. Что касается конструкции, спорткомплекс имеет сетчатый металлический каркас, в который интегрирован медиафасад площадью более 16 тысяч кв. м., а также медиаэкран в 1,5 тысяч кв. м. Общая площадь объекта составила 112 тысяч кв. м., площадь территории — 5 га. В 2025 году должны открыть обновленную набережную возле арены. Там будет много активностей будет для детей, сухой фонтан, «уральский лес», велопешеходные дорожки и озеленение. Перед первым матчем КХЛ на новой площадке провели две тестовых игры. 21 февраля сыграли детские команды «Авто» из Верхней Пышмы и «Факел» из Екатеринбурга, но внутрь могли попасть лишь родители юных спортсменов. 28 февраля сыграли «Авто» и «Толпар» (Молодежная хоккейная лига). На матч пригласили сотрудников Уральской горно-металлургической компании, генерального спонсора клуба, обладателей абонементов на игры «Автомобилиста» 2024/2025, а также ограниченное количество желающих. Потому как игра была тестовой, билеты раздавали бесплатно, но в усеченном формате. Утром 27 февраля возле касс «УГМК-Арены» выстроилась длинная очередь, а билеты разобрали за час. На матч пустили около 7000 человек, хотя вместимость сцены — 12 тысяч. Из вип-гостей были замечены легенда «Автомобилиста» Павел Дацюк, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Официальное открытие пройдет 10 марта. Продажи билетов прошли 5 и 7 марта: спортивные болельщики моментально вывели из строя сайт «Автомобилист». Площадка станет домом для ХК «Автомобилист» и женского баскетбольного клуба «УГМК»: на территории арены есть как ледовый стадион, так и баскетбольная площадка. Кроме этого, «УГМК-Арена» будет принимать соревнования международного уровня: уже сейчас идет речь о фигурном катании, керлинге, мини-футболе, спортивной гимнастике, всего 11 видов спорта. Также предполагается, что в новом пространстве в будущем пройдут крупные шоу самого высокого уровня. При строительстве здания использовали 224 световых прожектора и 188 акустических кластеров. Для безопасности посетителей внутри и по периметру арены установили 1345 камер видеонаблюдения. Судя по информации на сайте арены, здесь будут проводиться массовые катания на коньках.