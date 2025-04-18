В Екатеринбурге скрутили иностранца, устроившего стрельбу на свадьбе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину оперативно задержали, когда он ехал в тонированной иномарке
Мужчину оперативно задержали, когда он ехал в тонированной иномарке Фото:

В Екатеринбурге днем 18 апреля силовики задержали 26-летнего уроженца Таджикистана, который устроил стрельбу во время громкой свадьбы возле жилого дома по улице Маяковского. Мужчину оперативно скрутили, когда он ехал пассажиром в тонированной Kia, рассказали URA.RU правоохранители.

«Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — пояснили в пресс-службе ведомства. Следователи продолжают расследование.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, задержанным оказался мужчина по прозвищу «Джава», ранее судимый за причастность к вымогательству и краже. При задержании он пояснил, что ждал силовиков. Его пистолет, оказавшийся охолощенным с запаянным дулом, изъяли. «Гражданин раскаялся в содеянном и заверил полицию, что такого впредь не повторится, а также принес извинения за свой противоправный поступок», — отметил полковник Горелых.

На стрельбу во время свадебных гуляний активистам из «Русской общины» пожаловались жильцы дома по улице Маяковского, 6. Они рассказали, что шумные иностранцы напугали детей и пенсионеров.

Задержанный признал вину
Задержанный признал вину
Фото:
Силовики изъяли оружие стрелка
Силовики изъяли оружие стрелка
Фото:

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В Екатеринбурге днем 18 апреля силовики задержали 26-летнего уроженца Таджикистана, который устроил стрельбу во время громкой свадьбы возле жилого дома по улице Маяковского. Мужчину оперативно скрутили, когда он ехал пассажиром в тонированной Kia, рассказали URA.RU правоохранители. «Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — пояснили в пресс-службе ведомства. Следователи продолжают расследование. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, задержанным оказался мужчина по прозвищу «Джава», ранее судимый за причастность к вымогательству и краже. При задержании он пояснил, что ждал силовиков. Его пистолет, оказавшийся охолощенным с запаянным дулом, изъяли. «Гражданин раскаялся в содеянном и заверил полицию, что такого впредь не повторится, а также принес извинения за свой противоправный поступок», — отметил полковник Горелых. На стрельбу во время свадебных гуляний активистам из «Русской общины» пожаловались жильцы дома по улице Маяковского, 6. Они рассказали, что шумные иностранцы напугали детей и пенсионеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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