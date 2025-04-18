В Екатеринбурге днем 18 апреля силовики задержали 26-летнего уроженца Таджикистана, который устроил стрельбу во время громкой свадьбы возле жилого дома по улице Маяковского. Мужчину оперативно скрутили, когда он ехал пассажиром в тонированной Kia, рассказали URA.RU правоохранители.
«Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — пояснили в пресс-службе ведомства. Следователи продолжают расследование.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, задержанным оказался мужчина по прозвищу «Джава», ранее судимый за причастность к вымогательству и краже. При задержании он пояснил, что ждал силовиков. Его пистолет, оказавшийся охолощенным с запаянным дулом, изъяли. «Гражданин раскаялся в содеянном и заверил полицию, что такого впредь не повторится, а также принес извинения за свой противоправный поступок», — отметил полковник Горелых.
На стрельбу во время свадебных гуляний активистам из «Русской общины» пожаловались жильцы дома по улице Маяковского, 6. Они рассказали, что шумные иностранцы напугали детей и пенсионеров.
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