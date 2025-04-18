На генерала Иванова дадут показания о двух преступлениях

Бизнесмен Сергей Бородин, проходящий по делу о коррупции, готовится дать новые показания против бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. По данным следствия, он собирается рассказать о причастности генерала к еще двум тяжким преступлениям.
«Бородин в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве обязуется дать показания о совершении Тимуром Ивановым двух иных тяжких преступлений», — заявил следователь в Московском городском суде, где сегодня рассматривается вопрос о продлении ареста Иванову еще на три месяца. Его слова приводит ТАСС.
В связи с этим представитель СК обратился с просьбой провести судебный процесс в закрытом режиме. Мосгорсуд удовлетворил это ходатайство, несмотря на просьбы адвокатов Иванова сделать заседание открытым для публики.
По информации корреспондента ТАСС из зала суда, детали новых эпизодов, по которым Бородин намерен свидетельствовать против Иванова, не разглашаются. Также в ходе заседания не раскрывались подробности о характере предполагаемых преступлений и их обстоятельства.
Иванов был арестован 24 апреля прошлого года по делу о коррупции. Вместе с ним под стражу заключены бизнесмены Александр Фомин и Сергей Бородин, а также бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. По версии следствия, Фомин предоставлял Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера, освобождая от оплаты работ по ремонту и реконструкции. Фомин и другие содействовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере, предоставляя незаконные имущественные услуги. Они обвиняются по статьям о растрате и отмывании денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160, п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), передает РАПСИ.
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