Бизнесмены и чиновники бесплатно раздают воду застрявшим на челябинской трассе. Фото

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Водителям бесплатно раздают питьевую воду
Водителям бесплатно раздают питьевую воду Фото:
новость из сюжета
Гигантская пробка на федеральной трассе М-5 в Челябинской области

Водители, застрявшие в пробке на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, могут взять бесплатно воду в двух магазинах. Поддержать людей вызвались чиновники Аши и местные предприниматели, сообщает пресс-служба района.

«В связи со сложной ситуацией, сложившейся на федеральной трассе М5 из-за масштабных ремонтных работ, администрация Ашинского района и городских поселений совместно с местными предпринимателями организовали пункты бесплатной раздачи питьевой воды для водителей и пассажиров. Местные власти и бизнес-сообщество объединили усилия, чтобы обеспечить людей необходимым», — сообщила пресс-служба администрации района в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Бесплатную воду водители могут взять в пункте на повороте в поселок Волково и на перекрестке городов Сим и Миньяр.

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» из-за ремонта дороги образовалась огромная пробка, максимальная длина которой составляла 110 километров. Некоторые водители сутки провели в заторе. Сегодня ситуация заметно улучшилась.

Воду раздают бесплатно
Воду раздают бесплатно
Фото:

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Водители, застрявшие в пробке на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, могут взять бесплатно воду в двух магазинах. Поддержать людей вызвались чиновники Аши и местные предприниматели, сообщает пресс-служба района. «В связи со сложной ситуацией, сложившейся на федеральной трассе М5 из-за масштабных ремонтных работ, администрация Ашинского района и городских поселений совместно с местными предпринимателями организовали пункты бесплатной раздачи питьевой воды для водителей и пассажиров. Местные власти и бизнес-сообщество объединили усилия, чтобы обеспечить людей необходимым», — сообщила пресс-служба администрации района в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Бесплатную воду водители могут взять в пункте на повороте в поселок Волково и на перекрестке городов Сим и Миньяр. В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» из-за ремонта дороги образовалась огромная пробка, максимальная длина которой составляла 110 километров. Некоторые водители сутки провели в заторе. Сегодня ситуация заметно улучшилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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