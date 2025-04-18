Водители, застрявшие в пробке на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, могут взять бесплатно воду в двух магазинах. Поддержать людей вызвались чиновники Аши и местные предприниматели, сообщает пресс-служба района.
«В связи со сложной ситуацией, сложившейся на федеральной трассе М5 из-за масштабных ремонтных работ, администрация Ашинского района и городских поселений совместно с местными предпринимателями организовали пункты бесплатной раздачи питьевой воды для водителей и пассажиров. Местные власти и бизнес-сообщество объединили усилия, чтобы обеспечить людей необходимым», — сообщила пресс-служба администрации района в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Бесплатную воду водители могут взять в пункте на повороте в поселок Волково и на перекрестке городов Сим и Миньяр.
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» из-за ремонта дороги образовалась огромная пробка, максимальная длина которой составляла 110 километров. Некоторые водители сутки провели в заторе. Сегодня ситуация заметно улучшилась.
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