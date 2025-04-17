17 апреля 2025

С помощью камер в Тюменской области задержали 104 преступника

С помощью камер в Тюмени задержали 104 преступника
© Служба новостей «URA.RU»
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Текущее количество камер в Тюменской области превышает шесть тысяч единиц
Текущее количество камер в Тюменской области превышает шесть тысяч единиц Фото:

В Тюменской области при помощи системы распознавания лиц камер наружного видеонаблюдения удалось задержать 104 преступника в розыске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

«В течение 2024 года при помощи модуля распознавания лиц АПК „Безопасный город“ было задержано 104 человека, находящихся в розыске. Также было раскрыто 42 преступления», — отметили в ведомстве.

В апреле этого года к системе «Умный город» подключили более 50 новых камер. Таким образом общее количество средств постоянного мониторинга превысило значение в шесть тысяч устройств видеонаблюдения.

Ранее в Тюмени начали устанавливать умные остановки. Они оснащены камерами видеонаблюдения, которые интегрированы с системой «Умный город».

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В Тюменской области при помощи системы распознавания лиц камер наружного видеонаблюдения удалось задержать 104 преступника в розыске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области. «В течение 2024 года при помощи модуля распознавания лиц АПК „Безопасный город“ было задержано 104 человека, находящихся в розыске. Также было раскрыто 42 преступления», — отметили в ведомстве. В апреле этого года к системе «Умный город» подключили более 50 новых камер. Таким образом общее количество средств постоянного мониторинга превысило значение в шесть тысяч устройств видеонаблюдения. Ранее в Тюмени начали устанавливать умные остановки. Они оснащены камерами видеонаблюдения, которые интегрированы с системой «Умный город».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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