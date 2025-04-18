Лавров: эффект от санкций против РФ и Ирана можно свести к нулю

Эффект от незаконных санкций против России и Ирана возможно свети к нулю. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.
По словам Лаврова, работа над этим ведется с обеих сторон. «Есть полная уверенность, что мы сможем это [свести на нет эффект санкций] сделать», — отметил Лавров. Трансляция совместной пресс-конференции глав МИД России и Ирана идет на сайте МИД РФ.
Переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи прошли 18 апреля в Москве. Ранее Лавров заявил, что Россия готова содействовать переговорам США и Ирана по ядерной проблематике.
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