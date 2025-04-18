Лавров: эффект от санкций против РФ и Ирана можно свести к нулю

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Лавров уверен, что санкции против РФ и Ирана окажутся в итоге неэффективными
Лавров уверен, что санкции против РФ и Ирана окажутся в итоге неэффективными Фото:

Эффект от незаконных санкций против России и Ирана возможно свети к нулю. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.

По словам Лаврова, работа над этим ведется с обеих сторон. «Есть полная уверенность, что мы сможем это [свести на нет эффект санкций] сделать», — отметил Лавров. Трансляция совместной пресс-конференции глав МИД России и Ирана идет на сайте МИД РФ.

Переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи прошли 18 апреля в Москве. Ранее Лавров заявил, что Россия готова содействовать переговорам США и Ирана по ядерной проблематике.

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Эффект от незаконных санкций против России и Ирана возможно свети к нулю. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. По словам Лаврова, работа над этим ведется с обеих сторон. «Есть полная уверенность, что мы сможем это [свести на нет эффект санкций] сделать», — отметил Лавров. Трансляция совместной пресс-конференции глав МИД России и Ирана идет на сайте МИД РФ. Переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи прошли 18 апреля в Москве. Ранее Лавров заявил, что Россия готова содействовать переговорам США и Ирана по ядерной проблематике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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