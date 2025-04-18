Лавров: РФ готова посредничать в переговорах Ирана и США по ядерной программе

Россия готова содействовать переговорам между Ираном и США по иранской ядерной программе, если стороны выразят такую заинтересованность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил важность учета законных интересов Тегерана в этом процессе.
«Мы приветствуем стремление Ирана и США достичь объективных договоренностей по иранской ядерной программе. Россия готова способствовать переговорному процессу между Ираном и США, если это потребуется», — заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Трансляция велась на сайте МИД РФ.
Лавров также подчеркнул, что при обсуждении ядерной сделки должны учитываться законные интересы Тегерана. Он отметил, что Москва готова содействовать возможным договоренностям между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке, если в них будут учтены интересы Ирана.
В ходе выступления Лавров напомнил, что Россия традиционно поддерживает дипломатические усилия по урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой. По его словам, Москва выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и считает необходимым продолжать работу по возвращению всех сторон к выполнению своих обязательств. Министр добавил, что любые переговоры должны вестись на основе уважения суверенитета Ирана и с учетом его национальных интересов.
В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить соглашение по иранской ядерной программе, угрожая военным ответом в случае отказа. Иранское руководство отвергло возможность прямых переговоров, объявив, что диалог возможен только через посредников. 12 апреля в Омании прошли непрямые переговоры между американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, которые обе стороны охарактеризовали как позитивные и конструктивные. Аракчи объявил о проведении второго раунда переговоров в субботу. Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил, что следующий раунд пройдет в Риме, передает Pravda.ru.
В 2015 году была заключена ядерная сделка с участием Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и Ирана. Однако в мае 2018 года США вышли из соглашения и восстановили санкции, на что Иран ответил поэтапным сокращением своих обязательств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.