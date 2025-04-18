Власти Верхней Пышмы назвали шуткой скейт-площадку на памятнике Ленину

Визуализация скейтбордистов, катающихся возле памятника Ленину в Верхней Пышме (Свердловская область), — недобрая шутка. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии, отметив, что скейт-площадку по проекту отнесен в другое место.
«Сегодня на этом участке ведутся строительные работы, поэтому территория огорожена и проход закрыт. Скорее всего, визуализация скейтбордистов — чья-то недобрая шутка. Добавлю, что мы сохраним на этом месте памятник Ленину, скейт-парк по проекту отнесен в другое место, поэтому постамент не будет использован в качестве рампы», — сказал спикер местной думы Иван Зернов.
По его словам, на данный момент создается проект, прошедший голосование среди горожан и победивший во всероссийском конкурсе. «Проект благоустройства обсуждался с жителями, каждый мог увидеть эскизный проект этой территории», — добавил депутат.
Об открытии скейт-площадки в Верхней Пышме, частью которого стал памятник Ленину, сообщали в Федерации скейтбординга России. Представители организации показали снимки рамп, находящихся прямо под постаментом. По их словам, инициатором проекта выступила горадминистрация, а организатором — команда Legato Construction.
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