Депутаты отказались отправлять в отставку свердловского мэра, который поссорился с прокурором

Депутаты отклонили представление прокуратуры об отставке мэра Серова Сизикова
© Служба новостей «URA.RU»
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В декларациях о доходах Василия Сизикова нашли несостыковки, некоторые называют их несущественными
В декларациях о доходах Василия Сизикова нашли несостыковки, некоторые называют их несущественными Фото:

Депутаты серовской городской думы решили проигнорировать представление прокурора города Антона Купцова, который просил отправить в отставку мэра Василия Сизикова. Об этом URA.RU рассказал один из участников заседания, которое прошло днем 18 апреля.

Представление Купцов, у которого с Сизиковым давний конфликт, внес в гордуму в конце марта. Что его отклонят, агентство анонсировало 3 апреля — именно такую позицию транслировала депутатам команда врио губернатора Дениса Паслера, решившая Сизикова поддержать. Предполагается, что теперь Купцов пойдет в суд. В представлении за его подписью говорилось о выявленных в декларациях о доходах Сизикова несостыковках, поэтому прокурор потребовал уволить мэра в связи с утратой доверия.

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Депутаты серовской городской думы решили проигнорировать представление прокурора города Антона Купцова, который просил отправить в отставку мэра Василия Сизикова. Об этом URA.RU рассказал один из участников заседания, которое прошло днем 18 апреля. Представление Купцов, у которого с Сизиковым давний конфликт, внес в гордуму в конце марта. Что его отклонят, агентство анонсировало 3 апреля — именно такую позицию транслировала депутатам команда врио губернатора Дениса Паслера, решившая Сизикова поддержать. Предполагается, что теперь Купцов пойдет в суд. В представлении за его подписью говорилось о выявленных в декларациях о доходах Сизикова несостыковках, поэтому прокурор потребовал уволить мэра в связи с утратой доверия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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