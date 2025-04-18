Депутаты отказались отправлять в отставку свердловского мэра, который поссорился с прокурором

Депутаты серовской городской думы решили проигнорировать представление прокурора города Антона Купцова, который просил отправить в отставку мэра Василия Сизикова. Об этом URA.RU рассказал один из участников заседания, которое прошло днем 18 апреля.
Представление Купцов, у которого с Сизиковым давний конфликт, внес в гордуму в конце марта. Что его отклонят, агентство анонсировало 3 апреля — именно такую позицию транслировала депутатам команда врио губернатора Дениса Паслера, решившая Сизикова поддержать. Предполагается, что теперь Купцов пойдет в суд. В представлении за его подписью говорилось о выявленных в декларациях о доходах Сизикова несостыковках, поэтому прокурор потребовал уволить мэра в связи с утратой доверия.
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