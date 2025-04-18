Требовал горячую воду в камеру: топ жалоб маньяка из пермского «Белого лебедя»

Московский маньяк Тельман Сайфаев, который убил 11 человек, постоянно судится с колонией «Белый лебедь» в Соликамске Пермского края. Там он отбывает пожизненное наказание за совершенные преступления. В частности, Сайфаев требовал, чтобы ему провели горячую воду в камеру и разрешили смотреть те каналы по телевизору, которые он хочет. Решения судебных актов по жалобам Сайфаева имеются в распоряжении URA.RU.
Жаловаться на порядки в «Белом лебеде» Сайфаев начал в 2018 году. Заключенного, убившего 11 человек, не устроило, что в камере нет горячей воды. «За это Сайфаев требовал 300 тысяч рублей, но Соликамский горсуд отказал ему. На это решение он подавал апелляцию и кассацию, но обе инстанции оставили решение в силе», — следует из позиции Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.
Также Сайфаев был недоволен тем, что администрация колонии установила время, когда зеки могут смотреть телевизор и сама выбирает каналы, которые включает для просмотра. Он считал, что это нарушает его права и хотел получить 300 тысяч, но ему отказали. В 2023 году он потребовал от колонии 500 тысяч за то, что при открытии окна в двери камеры, зеки обязаны вставать спиной к двери. В этом Сайфаеву также было отказано.
Помимо всего остального убийца считал, что ему незаконно запрещают заниматься физическими упражнениями во время прогулки и намеревался получить за это 100 тысяч рублей. Полмиллиона Сайфаев требовал за то, что он не поздоровался с конвоиром и его за это водворили в штрафной изолятор. Все жалобы убийцы были оставлены без удовлетворения.
Лишь однажды осужденный добился выплаты от колонии через суд. Он пожаловался на то, что ему не лечили зубы. Когда он страдал от боли, ему сразу удаляли больной зуб. Таким образом, по словам, Сайфаева, он потерял 11 зубов. Суд решил, что колония обязана выплатить ему 30 тысяч рублей.
Тельман Сайфаев был задержан в 1993 году. Он был членом банды «черных риелторов». Все они заключали с владельцами жилья сделки, после чего убивали людей, а квартиры продавали по поддельным документам. Известно, что Сайфаев убил 11 человек. Ему назначили смертную казнь, но впоследствии изменили наказание на пожизненное лишение свободы.
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