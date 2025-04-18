В Серове Свердловской области отправил за решетку 48-летнего Александра Гоока, обвиненного в убийстве 42-летней Ольги С. и ее шестилетнего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Серовского районного суда.
«Мера пресечения избрана по 17 июня включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.», — уточнили в инстанции
По версии следствия, убийство произошло осенью 2024 года. Незадолго до трагедии Ольга с сыном переехала к Александру. 10 ноября пара выпивала, а ребенок играл в соседней комнате. Мальчик якобы помешал Гооку, тот решил успокоить его, но случайно толкнул подростка, он умер.
После этого Александр зарезал сожительницу и отрезал ей голову. Останки он спрятал. Его задержали, когда 7 апреля местные жители нашли голову возле СНТ «Ягодка». Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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