Арестован маньяк, расчленивший свердловчанку и убивший ее сына. Фото

В Серове отправили под стражу обвиняемого в убийстве женщины и ее сына
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение принял суд в Серове
Решение принял суд в Серове Фото:
новость из сюжета
В Серове в лесу нашли женскую голову

В Серове Свердловской области отправил за решетку 48-летнего Александра Гоока, обвиненного в убийстве 42-летней Ольги С. и ее шестилетнего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Серовского районного суда.

«Мера пресечения избрана по 17 июня включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.», — уточнили в инстанции

По версии следствия, убийство произошло осенью 2024 года. Незадолго до трагедии Ольга с сыном переехала к Александру. 10 ноября пара выпивала, а ребенок играл в соседней комнате. Мальчик якобы помешал Гооку, тот решил успокоить его, но случайно толкнул подростка, он умер.

После этого Александр зарезал сожительницу и отрезал ей голову. Останки он спрятал. Его задержали, когда 7 апреля местные жители нашли голову возле СНТ «Ягодка». Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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В Серове Свердловской области отправил за решетку 48-летнего Александра Гоока, обвиненного в убийстве 42-летней Ольги С. и ее шестилетнего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Серовского районного суда. «Мера пресечения избрана по 17 июня включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.», — уточнили в инстанции По версии следствия, убийство произошло осенью 2024 года. Незадолго до трагедии Ольга с сыном переехала к Александру. 10 ноября пара выпивала, а ребенок играл в соседней комнате. Мальчик якобы помешал Гооку, тот решил успокоить его, но случайно толкнул подростка, он умер. После этого Александр зарезал сожительницу и отрезал ей голову. Останки он спрятал. Его задержали, когда 7 апреля местные жители нашли голову возле СНТ «Ягодка». Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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