Арестован маньяк, расчленивший свердловчанку и убивший ее сына. Фото

В Серове отправили под стражу обвиняемого в убийстве женщины и ее сына

18 апреля 2025 в 16:43 Размер текста - 17 +

Решение принял суд в Серове Фото: Серовский районный суд новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову В Серове Свердловской области отправил за решетку 48-летнего Александра Гоока, обвиненного в убийстве 42-летней Ольги С. и ее шестилетнего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Серовского районного суда. «Мера пресечения избрана по 17 июня включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.», — уточнили в инстанции По версии следствия, убийство произошло осенью 2024 года. Незадолго до трагедии Ольга с сыном переехала к Александру. 10 ноября пара выпивала, а ребенок играл в соседней комнате. Мальчик якобы помешал Гооку, тот решил успокоить его, но случайно толкнул подростка, он умер. После этого Александр зарезал сожительницу и отрезал ей голову. Останки он спрятал. Его задержали, когда 7 апреля местные жители нашли голову возле СНТ «Ягодка». Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Фото: Серовский районный суд Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Серове Свердловской области отправил за решетку 48-летнего Александра Гоока, обвиненного в убийстве 42-летней Ольги С. и ее шестилетнего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Серовского районного суда. «Мера пресечения избрана по 17 июня включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.», — уточнили в инстанции По версии следствия, убийство произошло осенью 2024 года. Незадолго до трагедии Ольга с сыном переехала к Александру. 10 ноября пара выпивала, а ребенок играл в соседней комнате. Мальчик якобы помешал Гооку, тот решил успокоить его, но случайно толкнул подростка, он умер. После этого Александр зарезал сожительницу и отрезал ей голову. Останки он спрятал. Его задержали, когда 7 апреля местные жители нашли голову возле СНТ «Ягодка». Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.