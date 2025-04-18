На федеральной трассе под Екатеринбургом запретили разгоняться

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Максимальную разрешенную скорость снизили до 70 километров в час
Максимальную разрешенную скорость снизили до 70 километров в час Фото:

На участке трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень (с 13-го по 24-й километр) снизили максимальную разрешенную скорость до 70 километров в час. Указывающие на ограничения знаки уже расставили, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Принято решение об ограничении скоростного режима и установке временных дорожных знаков 3.24 „Ограничение максимальной скорости 70 км/ч“ и 1.16 „Неровная дорога“» — пояснили дорожники.

Запрет на разгон ввели из-за дефектов трассы в виде колеи. Ограничения снимут сразу после того, как дорогу приведут в порядок. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.

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На участке трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень (с 13-го по 24-й километр) снизили максимальную разрешенную скорость до 70 километров в час. Указывающие на ограничения знаки уже расставили, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Принято решение об ограничении скоростного режима и установке временных дорожных знаков 3.24 „Ограничение максимальной скорости 70 км/ч“ и 1.16 „Неровная дорога“» — пояснили дорожники. Запрет на разгон ввели из-за дефектов трассы в виде колеи. Ограничения снимут сразу после того, как дорогу приведут в порядок. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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