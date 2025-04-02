Ананас, банан и яблоки: как правильно есть фрукты, чтобы похудеть

Фрукты — вкусная и натуральная еда, богатая витаминами. Поэтому существует немало диет, основой которых являются фрукты и ягоды, и нередко можно встретить рекомендации «посидеть несколько дней на яблоках, грушах или арбузах». В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог Дарья Русакова рассказала, можно ли применять фруктовую диету, и какие фрукты полезны и вредны при похудении.
Какие фрукты полезны при похудении
При составлении рациона для снижения массы тела следует отдать предпочтение фруктам с низкой калорийностью и низким гликемическим индексом. Это груши, яблоки, апельсины, грейпфруты, киви, а также ягоды — клубника, малина, голубика, рассказала диетолог Дарья Русакова.
«Если вы следите за фигурой и не хотите набирать лишний вес, то в меню можно включать и экзотический фрукт питахайя. Все эти ягоды и фрукты обладают низкой калорийностью», — отметила эксперт. При этом она посоветовала не употреблять фрукты безгранично и в вечернее время, так как все избыточные углеводы откладываются в организме в жиры.
Полезные и вредные свойства фруктов
По слова диетолога, фрукты — полезный продукт, так как содержит витамины, минералы и пищевую клетчатку, которая дает насыщение и способствует более пролонгированному всасыванию глюкозы. При этом специалист советует при употреблении фруктов отслеживать дневную норму. Норма потребления фруктов и ягод в день составляет до 300 грамм в день.
«Если вы следите за фигурой, размер одной порции должен не превышать 150 грамм. Стоит избегать консервированных, засахаренных, послащенных фруктов и отдавать предпочтение свежим, необработанным. Не в сезон можно использовать замороженные фрукты и ягоды без добавления сахара», — отметила Дарья Русакова.
Какие фрукты вредны при похудении
Фрукты с высокой калорийностью и высоким гликемическим индексом могут привести к набору лишнего веса. Одни из самых известных фруктов — бананы, сообщила диетолог. В одном банане примерно 100 калорий и 27 граммов сахара. В этот список входит виноград, в 100 граммах которого содержится 15,4 грамма сахара и 72 калории. Манго относится к группе сладких фруктов: в 100 граммах этого фрукта — 60 калорий и 14 грамм сахара. В 100 грамма инжира находится 74 калории и 16 граммов сахара, поэтому этот фрукт тоже лучше употреблять в малых количествах.
«Поэтому к лишнему весу может привести употребление бананов, винограда, инжира, а также других сладких фруктов, которые содержат большое количество фруктозы и глюкозы. Тем не менее любые фрукты не безопасны и даже если употреблять низкокалорийные фрукты в небольшом объеме, то можно набрать лишний вес», — рассказала Дарья Русакова.
Ананас и грейпфрут помогают похудеть: миф или правда
Ананас и грейпфрут содержат много клетчатки, имеют низкую калорийность и положительно влияют на метаболизм. Однако и эти фрукты имеют калорийность и не сжигают жировые запасы, рассказала эксперт. По ее словам, их можно добавлять к основному приему пищи, к белковым блюдам, так как они помогают расщеплять белки.
«Поэтому не верьте информации, что нужно употреблять ананасы и грейпфруты, если вы потребляете другие продукты с повышенной калорийностью. Никак на снижение веса употребление дополнительного количества ананасов и грейпфрутов не повлияет», — сообщила Дарья Русакова.
Перед введением в рацион таких продуктов, как ананасы и грейпфруты, специалист рекомендует удостовериться об отсутствии аллергии и пищевой непереносимости. К тому же кислые фрукты противопоказаны людям с гастрито-язвенными болезнями желудка, с рефлюксом, повышенной кислотностью в желудочно-кишечном тракте. Это связано с тем, что фруктовые кислоты могут повреждающе действовать на слизистую внутренних органов.
«Ананас также не рекомендуется в период беременности и кормления, так как может влиять на сокращение матки. Грейпфрут нельзя употреблять при приеме некоторых лекарств, так как в нем содержатся соединения, которые блокируют эти лекарства», — отметила Диетолог. К таким препаратам относятся антибиотики, спазмалитики, анигистаминные и противоаритмические средства. Также эксперт не рекомендует употреблять эти фрукты, если есть аллергия на цитрусовые.
Почему фруктовая диета — это плохая идея
Фруктовые диеты и диеты на смузи могут быть опасны для здоровья, так как они нарушают основной принцип диетологии — сбалансированное и разнообразное питание, заявила Дарья Русакова. «Во фруктах практически не содержится жиров, белков, и сахара, содержащиеся во фруктах, являются основной причиной набора веса. Когда организм не может расщепить лишний сахар, он начинает откладывать его в виде жировых запасов», — рассказала диетолог.
По ее словам, избыток клетчатки и жидкости также может нарушить работу пищеварительной системы, препятствуя правильному усвоению питательных веществ. При фруктовой диете могут обостриться хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, поэтому перед началом изменения рациона диетолог рекомендует проконсультироваться с врачом.
Как правильно есть фрукты
Фрукты не желательно употреблять на голодный желудок. Они не перевариваются, а остаются там всего 15–20 минут. Расщепление и всасывание всех витаминов происходит уже в кишечнике. Лучше есть фрукты в первой половине дня. Они плавно повысят уровень сахара в крови и разбудят пищеварительную систему после ночного сна. При этом на ночь их есть не рекомендуется. А такие фрукты, как бананы и авокадо, которые относятся к тяжелой пище, лучше употреблять в качестве послеполуденной еды.
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