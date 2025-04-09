Диетолог рассказала, для кого опасны ананасы

Диетолог Русакова: ананасы нельзя есть беременным и больным гастритом
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Ананасы полны витаминов, но не всем полезны
Ананасы полны витаминов, но не всем полезны Фото:

Ананасы — очень вкусный фрукт, с котором содержатся витамины и минералы. Однако при неправильном его употреблении можно нанести серьезный вред своему здоровью. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог Дарья Русакова рассказала, чем опасен ананас, и кому следует отказаться от употребления этого фрукта.

Кому нельзя есть ананас

Ананасы не стоит употреблять людям с повышенной кислотностью желудка, заявила диетолог Дарья Русакова. Она уточнила, что этот фрукт содержит органические кислоты, которые способны раздражать слизистую оболочку. В наибольшей группе риска при поедании ананаса находятся люди с гастритом, язвой желудка, рефлюксной болезнью. А в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта есть ананасы строго противопоказано.

Специалист рекомендует также перед введением в рацион ананасов убедить в отсутствии аллергии и пищевой непереносимости. Кроме того, этот фрукт не рекомендуют употреблять беременным женщинам.

Этот фрукт содержит протеолитический фермент бромелайна и матка может непроизвольно сокращаться, что не пойдет на пользу будущему ребенку. «Ананас также не рекомендуется в период беременности и кормления, так как может влиять на сокращение матки», — уточнила эксперт. 

С вниманием к употреблению ананаса нужно относиться при применении некоторых лекарственных препаратов. В нем содержатся соединения, которые блокируют эти лекарства. К таким препаратам относятся антибиотики, спазмалитики, анигистаминные и противоаритмические средства. Также эксперт не рекомендует употреблять эти фрукты, если есть аллергия на цитрусовые

Может ли ананас помочь в похудении

Диетолог Дарья Русакова опровергла распространенный миф о том, что ананасы способствуют похудению. По ее словам, ананас содержит много клетчатки и имеет низкую калорийность, что положительно влияет на метаболизм. Однако этот фрукт не обладает способностью сжигать жировые отложения.

В ананасе есть фермент бромелайн, который способствует улучшению переваривания белков. Русакова подчеркнула, что это делает ананас хорошим дополнением к белковой пище, однако это не означает, что он может сжигать жир. 

«Нельзя верить заявлениям о том, что употребление ананасов в составе калорийного рациона может способствовать снижению веса. Никак на снижение веса употребление дополнительного количества ананасов и грейпфрутов не повлияет», — сообщила Дарья Русакова.

Полезные свойства ананаса

Ананас состоит на 85% из воды и на 15% — из простых углеводов, включая фруктозу и сахарозу. Энергетическая ценность этого тропического фрукта составляет всего 50 килокалорий на 100 грамм продукта.

Ананас является источником множества витаминов и минералов:

  • Витамины: бета-каротин, В1, В2, В6, PP;
  • Минералы: кальций, магний, цинк, йод;
  • Органические кислоты: аскорбиновая и лимонная;
  • Пищевые волокна;
  • Бромелаин — это фермент, способный расщеплять белки до аминокислот.

Под данным сайта Роспотребнадзора, регулярное употребление ананаса стимулирует метаболизм, проявляет противовоспалительные и иммуностимулирующие эффекты, способствует улучшению пищеварения, нормализует моторику кишечника

Как правильно есть фрукты

Специалисты не рекомендуют употреблять фрукты на пустой желудок, так как они не перевариваются должным образом и задерживаются в желудке всего на 15–20 минут. Полное расщепление и ассимиляция витаминов происходит уже в процессе прохождения пищи через кишечник. Оптимальное время для употребления фруктов — первая половина дня, поскольку они способствуют постепенному повышению уровня сахара в крови и стимулируют работу пищеварительной системы после ночного отдыха. Вечером же фрукты лучше не есть.

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Ананасы — очень вкусный фрукт, с котором содержатся витамины и минералы. Однако при неправильном его употреблении можно нанести серьезный вред своему здоровью. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог Дарья Русакова рассказала, чем опасен ананас, и кому следует отказаться от употребления этого фрукта. Кому нельзя есть ананас Ананасы не стоит употреблять людям с повышенной кислотностью желудка, заявила диетолог Дарья Русакова. Она уточнила, что этот фрукт содержит органические кислоты, которые способны раздражать слизистую оболочку. В наибольшей группе риска при поедании ананаса находятся люди с гастритом, язвой желудка, рефлюксной болезнью. А в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта есть ананасы строго противопоказано. Специалист рекомендует также перед введением в рацион ананасов убедить в отсутствии аллергии и пищевой непереносимости. Кроме того, этот фрукт не рекомендуют употреблять беременным женщинам. Этот фрукт содержит протеолитический фермент бромелайна и матка может непроизвольно сокращаться, что не пойдет на пользу будущему ребенку. «Ананас также не рекомендуется в период беременности и кормления, так как может влиять на сокращение матки», — уточнила эксперт.  С вниманием к употреблению ананаса нужно относиться при применении некоторых лекарственных препаратов. В нем содержатся соединения, которые блокируют эти лекарства. К таким препаратам относятся антибиотики, спазмалитики, анигистаминные и противоаритмические средства. Также эксперт не рекомендует употреблять эти фрукты, если есть аллергия на цитрусовые Может ли ананас помочь в похудении Диетолог Дарья Русакова опровергла распространенный миф о том, что ананасы способствуют похудению. По ее словам, ананас содержит много клетчатки и имеет низкую калорийность, что положительно влияет на метаболизм. Однако этот фрукт не обладает способностью сжигать жировые отложения. В ананасе есть фермент бромелайн, который способствует улучшению переваривания белков. Русакова подчеркнула, что это делает ананас хорошим дополнением к белковой пище, однако это не означает, что он может сжигать жир.  «Нельзя верить заявлениям о том, что употребление ананасов в составе калорийного рациона может способствовать снижению веса. Никак на снижение веса употребление дополнительного количества ананасов и грейпфрутов не повлияет», — сообщила Дарья Русакова. Полезные свойства ананаса Ананас состоит на 85% из воды и на 15% — из простых углеводов, включая фруктозу и сахарозу. Энергетическая ценность этого тропического фрукта составляет всего 50 килокалорий на 100 грамм продукта. Ананас является источником множества витаминов и минералов: Под данным сайта Роспотребнадзора, регулярное употребление ананаса стимулирует метаболизм, проявляет противовоспалительные и иммуностимулирующие эффекты, способствует улучшению пищеварения, нормализует моторику кишечника Как правильно есть фрукты Специалисты не рекомендуют употреблять фрукты на пустой желудок, так как они не перевариваются должным образом и задерживаются в желудке всего на 15–20 минут. Полное расщепление и ассимиляция витаминов происходит уже в процессе прохождения пищи через кишечник. Оптимальное время для употребления фруктов — первая половина дня, поскольку они способствуют постепенному повышению уровня сахара в крови и стимулируют работу пищеварительной системы после ночного отдыха. Вечером же фрукты лучше не есть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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