Минтранс пообещал вывести беспилотные авто на дороги России в 2027 году

Беспилотные автомобили на дорогах общего пользования в России появятся к 2027 году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. По информации министерства, тесты грузовиков без водителя идут успешно.
В Минтрансе 18 апреля состоялось заседание рабочей группы по внедрению беспилотного транспорта в РФ. «Разработана „Дорожная карта“ по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года. Ее главная цель — создать единые правила и инфраструктуру для безопасного использования автономного транспорта», — передает telegram-канал Минтранса.
По информации министерства, подготовленные мероприятия позволят вывести беспилотные авто на дороги общего пользования к 2027 году. «Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила», — передает telegram-канал Минтранса.
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