Минтранс пообещал вывести беспилотные авто на дороги России в 2027 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пока рабочая группа согласовывает правила для передвижения беспилотников по дорогам общего пользования
Пока рабочая группа согласовывает правила для передвижения беспилотников по дорогам общего пользования Фото:

Беспилотные автомобили на дорогах общего пользования в России появятся к 2027 году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. По информации министерства, тесты грузовиков без водителя идут успешно.

В Минтрансе 18 апреля состоялось заседание рабочей группы по внедрению беспилотного транспорта в РФ. «Разработана „Дорожная карта“ по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года. Ее главная цель — создать единые правила и инфраструктуру для безопасного использования автономного транспорта», — передает telegram-канал Минтранса.

По информации министерства, подготовленные мероприятия позволят вывести беспилотные авто на дороги общего пользования к 2027 году. «Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила», — передает telegram-канал Минтранса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беспилотные автомобили на дорогах общего пользования в России появятся к 2027 году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. По информации министерства, тесты грузовиков без водителя идут успешно. В Минтрансе 18 апреля состоялось заседание рабочей группы по внедрению беспилотного транспорта в РФ. «Разработана „Дорожная карта“ по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года. Ее главная цель — создать единые правила и инфраструктуру для безопасного использования автономного транспорта», — передает telegram-канал Минтранса. По информации министерства, подготовленные мероприятия позволят вывести беспилотные авто на дороги общего пользования к 2027 году. «Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила», — передает telegram-канал Минтранса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...