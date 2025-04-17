17 апреля 2025

В Тюменской области поймали нарушителей противопожарного режима и выгнали из леса

Шесть нарушителей противопожарного режима в Тюменской области получили штраф
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время действия противопожарного режима посещение лесов запрещено
Во время действия противопожарного режима посещение лесов запрещено Фото:

В Тюменской области шестерых местных жителей оштрафовали за посещение леса во время противопожарного режима. Об этом URA.RU сообщили в департаменте лесного комплекса региона.

«С начала действия запрета на посещение лесов его нарушили уже шесть человек и были выдворены из леса патрульными. Теперь нарушителям грозит штраф 1000 рублей», — поделились в ведомстве.

На время действия особого противопожарного режима в лесах региона ежедневно проводятся рейды. В этом сезоне специалисты уже провели более 700 патрулей.

Ранее в Тюменской области планировали продлить действие особого противопожарного режима на полмесяца. Он будет дополнительно действовать до 15 мая.

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В Тюменской области шестерых местных жителей оштрафовали за посещение леса во время противопожарного режима. Об этом URA.RU сообщили в департаменте лесного комплекса региона. «С начала действия запрета на посещение лесов его нарушили уже шесть человек и были выдворены из леса патрульными. Теперь нарушителям грозит штраф 1000 рублей», — поделились в ведомстве. На время действия особого противопожарного режима в лесах региона ежедневно проводятся рейды. В этом сезоне специалисты уже провели более 700 патрулей. Ранее в Тюменской области планировали продлить действие особого противопожарного режима на полмесяца. Он будет дополнительно действовать до 15 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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