В Тюменской области поймали нарушителей противопожарного режима и выгнали из леса

В Тюменской области шестерых местных жителей оштрафовали за посещение леса во время противопожарного режима. Об этом URA.RU сообщили в департаменте лесного комплекса региона.
«С начала действия запрета на посещение лесов его нарушили уже шесть человек и были выдворены из леса патрульными. Теперь нарушителям грозит штраф 1000 рублей», — поделились в ведомстве.
На время действия особого противопожарного режима в лесах региона ежедневно проводятся рейды. В этом сезоне специалисты уже провели более 700 патрулей.
Ранее в Тюменской области планировали продлить действие особого противопожарного режима на полмесяца. Он будет дополнительно действовать до 15 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!