В Екатеринбурге бесплатно раздадут сотни хачапури: где их искать

В Екатеринбурге бесплатно раздадут сотни хачапури

18 апреля 2025 в 19:11 Размер текста - 17 +

Хачапури будут раздавать в двух точках Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU У екатеринбуржцев будет уникальная возможность бесплатно заполучить хачапури в честь празднования Пасхи. Также 19 и 20 апреля пройдут экскурсии в «Белой башне» и на ВИЗе, эко-фестиваль и бесплатные цирковые выступления. Подробнее — в подборке URA.RU. 19 апреля Эко-фстиваль «Зеленый выходной» Защитников экологии и любителей природы ждет мероприятие в ТРЦ «Мега». В программе — своп вещей, эко-лекторий, киносеанс и квест от «Вкусно — и точка», также будут мастер-классы по изготовлению игрушек из джинсы, выращиванию растений и декупажу. Мероприятие продлится с 10:30 до 18:00, вход свободный. 6+ Обычно вход на «Белую башню» платный, но для активистов сделают исключение Фото: Александр Мамаев © URA.RU Открытие сезона в «Белой башне» Неравнодушных горожан ждут на субботнике в памятнике конструктивизма в 13:00. После гостей угостят чаем и проведут бесплатную экскурсию. Вход свободный. 12+ Кинопоказ и встреча с сыном писателя Константина Симонова В рамках празднования 80-летия Победы в Ельцин Центре стартуют показы и творческие встречи. 19 апреля в кинозале представят фильм Алексея Германа «Двадцать дней без войны», в нем сыграли Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Также посетители смогут пообщаться с режиссером и сыном писателя Константина Симонова Алексеем. Начало в 15:00, вход бесплатный, но нужна регистрация. 18+ Премьерные показы по Борису Рыжему Премьерные показы спектакля «Б.Р.» пройдут в Свердловской киностудии. В нем сыграют актер Алексей Кирсанов из сериалов «Перевал Дятлова» и «Пищеблок», премьеры Большого театра Вячеслав Лопатин и Владислав Лантратов, танцовщик и хореограф Александр Тронов, худрук «Урал Опера Балет» Максим Петров. Постановку покажут и 20 апреля. Начало в 19:00, билеты стоят от 1000 рублей. 18+ Гимнасты выступят прямо в торговом центре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU День цирка в «Радуге Парк» Екатеринбуржцев с детьми приглашают на цирковое шоу с фокусами, эквилибристами, жонглерами и воздушными гимнастами. Цирковые номера покажут в красной галерее у Hoff с 14:00 до 15:00 и с 16:00 до 17:00. Гимнастов можно увидеть в синей галерее возле магазина «Бубль-Гум» с 15:00 до 16:00. На месте гости найдут интерактивы и аквагрим, вход свободный. 6+ Стендап-концерт Павла Дедищева Участник шоу StandUp на ТНТ, резидент проектов «Решалы» и «Было слово» представит программу «Как кайф» во Дворце молодежи. Со сцены прозвучат шутки, которые не прошли цензуру на телевидении. Билеты — от 2000 рублей, начало в 19:00. 18+ 20 апреля Раздача бесплатных хачапури 600 гурийских хачапури раздадут возле ресторана «Гиви to me». Акция приурочена к Пасхе — в Грузии на праздник традиционно выпекают именно такой хачапури. Всех желающих ждут на улицах Ткачей, 17 и Малышева, 19 в 12:00. 0+ Слушателей познакомят со смелыми интерпретациями самых известных песен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Концерт Александра Пушного Бессменный ведущий передачи «Галилео» и группа «ОТП Студио» устроят шоу в концерт-холле «Свобода». Мероприятие начнется в 19:00, билеты стоят от 2600 рублей. 12+ Экскурсия по ВИЗу Историк и краевед Евгений Бурденков заново познакомит екатеринбуржцев с районом. Участники прогуляются вдоль Верх-Исетского бульвара, узнают больше о горном госпитале, парке XXII съезда, рейшеровских домах, Успенской и Христорождественской церкви и других примечательных местах. Группа собирается возле Ленина, 5/1 в 12:00, вход — 600 рублей. 18+ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У екатеринбуржцев будет уникальная возможность бесплатно заполучить хачапури в честь празднования Пасхи. Также 19 и 20 апреля пройдут экскурсии в «Белой башне» и на ВИЗе, эко-фестиваль и бесплатные цирковые выступления. Подробнее — в подборке URA.RU. Эко-фстиваль «Зеленый выходной» Защитников экологии и любителей природы ждет мероприятие в ТРЦ «Мега». В программе — своп вещей, эко-лекторий, киносеанс и квест от «Вкусно — и точка», также будут мастер-классы по изготовлению игрушек из джинсы, выращиванию растений и декупажу. Мероприятие продлится с 10:30 до 18:00, вход свободный. 6+ Открытие сезона в «Белой башне» Неравнодушных горожан ждут на субботнике в памятнике конструктивизма в 13:00. После гостей угостят чаем и проведут бесплатную экскурсию. Вход свободный. 12+ Кинопоказ и встреча с сыном писателя Константина Симонова В рамках празднования 80-летия Победы в Ельцин Центре стартуют показы и творческие встречи. 19 апреля в кинозале представят фильм Алексея Германа «Двадцать дней без войны», в нем сыграли Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Также посетители смогут пообщаться с режиссером и сыном писателя Константина Симонова Алексеем. Начало в 15:00, вход бесплатный, но нужна регистрация. 18+ Премьерные показы по Борису Рыжему Премьерные показы спектакля «Б.Р.» пройдут в Свердловской киностудии. В нем сыграют актер Алексей Кирсанов из сериалов «Перевал Дятлова» и «Пищеблок», премьеры Большого театра Вячеслав Лопатин и Владислав Лантратов, танцовщик и хореограф Александр Тронов, худрук «Урал Опера Балет» Максим Петров. Постановку покажут и 20 апреля. Начало в 19:00, билеты стоят от 1000 рублей. 18+ День цирка в «Радуге Парк» Екатеринбуржцев с детьми приглашают на цирковое шоу с фокусами, эквилибристами, жонглерами и воздушными гимнастами. Цирковые номера покажут в красной галерее у Hoff с 14:00 до 15:00 и с 16:00 до 17:00. Гимнастов можно увидеть в синей галерее возле магазина «Бубль-Гум» с 15:00 до 16:00. На месте гости найдут интерактивы и аквагрим, вход свободный. 6+ Стендап-концерт Павла Дедищева Участник шоу StandUp на ТНТ, резидент проектов «Решалы» и «Было слово» представит программу «Как кайф» во Дворце молодежи. Со сцены прозвучат шутки, которые не прошли цензуру на телевидении. Билеты — от 2000 рублей, начало в 19:00. 18+ Раздача бесплатных хачапури 600 гурийских хачапури раздадут возле ресторана «Гиви to me». Акция приурочена к Пасхе — в Грузии на праздник традиционно выпекают именно такой хачапури. Всех желающих ждут на улицах Ткачей, 17 и Малышева, 19 в 12:00. 0+ Концерт Александра Пушного Бессменный ведущий передачи «Галилео» и группа «ОТП Студио» устроят шоу в концерт-холле «Свобода». Мероприятие начнется в 19:00, билеты стоят от 2600 рублей. 12+ Экскурсия по ВИЗу Историк и краевед Евгений Бурденков заново познакомит екатеринбуржцев с районом. Участники прогуляются вдоль Верх-Исетского бульвара, узнают больше о горном госпитале, парке XXII съезда, рейшеровских домах, Успенской и Христорождественской церкви и других примечательных местах. Группа собирается возле Ленина, 5/1 в 12:00, вход — 600 рублей. 18+