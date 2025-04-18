Участники спецоперации на Украине Алексей Рожков и Александр Казаков подали заявки на участие в праймериз ЕР в Челябинской области. Оба собираются баллотироваться в региональное заксобрание, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.
«Два участника специальной военной операции — Евгений Казаков и Александр Рожков, готовы продолжить служить Родине в новом качестве. Они знают цену безопасности и стабильности и уже сегодня помогают ветеранам и молодежи», — пояснили в реготделении «Единой России».
Рожков участвовал в освобождении Мариуполя, Мелитополя, Бердянска. Получил тяжелое ранение при охране колонны с боеприпасами. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия», знаком «За смелость и отвагу». После тяжелого ранения вернулся в Челябинск, участвует в программе «Время героев» и участвует в работе фонда «Защитники Отечества».
Выпускник федеральной программы «Время героев» Александр Казаков сейчас руководит Региональным центром спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. С 2014 по 2022 год работал заместителем министра физической культуры и спорта Челябинской области, курировал финансовые и правовые вопросы деятельности министерства. В качестве волонтера возил грузы в Донбасс, а затем подписал контракт с Минобороны. Помимо участия в СВО, Казаков имеет опыт боевых действий в Афганистане, а также проходил службу в рядах пограничных войск КГБ СССР. За успешное выполнение боевых задач награжден грамотой Президиума СССР, знаком «Воин-интернационалист» и медалью «От благодарного афганского народа».
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