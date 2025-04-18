В России представили пасхальный кулич с сапфирами почти за три миллиона рублей

Российская компания Caviar, известная производством электроники из дорогих материалов, выставила в продажу эксклюзивный пасхальный кулич за 2,67 млн рублей. Он украшен пищевым золотом и драгоценными камнями, заявили в пресс-релизе компании.
«Стоимость эксклюзивного золотого кулича составила 2,67 млн руб», — говорится в сообщении. Его приводит «Газета.Ru». В компании заявили, что идея создания уникального кулича родилась на основе визуального концепта нейросети, а для его воплощения были привлечены профессиональные кондитеры и мастера.
По словам представителей бренда, кулич был выполнен по классическому рецепту с добавлением ванили и изюма, покрыт золотыми листами и украшен сапфирами, рубинами и изумрудами. Все элементы декора создавались вручную.
В рамках той же коллекции бренд представил пирожные в форме пасхальных яиц, покрытые пищевым золотом, а также эксклюзивный iPhone 16 из коллекции «Религия», стоимость которого начинается от 599 тысяч рублей. Все изделия выполнены ограниченным тиражом и рассчитаны на коллекционеров и ценителей эксклюзивных подарков.
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