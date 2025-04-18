В России представили пасхальный кулич с сапфирами почти за три миллиона рублей

Caviar представила золотой кулич за 2,7 млн рублей и пасхальный iPhone 16 Pro
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания Caviar выпустила эксклюзивную коллекцию куличей и пирожных к Пасхе
Компания Caviar выпустила эксклюзивную коллекцию куличей и пирожных к Пасхе Фото:

Российская компания Caviar, известная производством электроники из дорогих материалов, выставила в продажу эксклюзивный пасхальный кулич за 2,67 млн рублей. Он украшен пищевым золотом и драгоценными камнями, заявили в пресс-релизе компании.

«Стоимость эксклюзивного золотого кулича составила 2,67 млн руб», — говорится в сообщении. Его приводит «Газета.Ru». В компании заявили, что идея создания уникального кулича родилась на основе визуального концепта нейросети, а для его воплощения были привлечены профессиональные кондитеры и мастера.

По словам представителей бренда, кулич был выполнен по классическому рецепту с добавлением ванили и изюма, покрыт золотыми листами и украшен сапфирами, рубинами и изумрудами. Все элементы декора создавались вручную.

В рамках той же коллекции бренд представил пирожные в форме пасхальных яиц, покрытые пищевым золотом, а также эксклюзивный iPhone 16 из коллекции «Религия», стоимость которого начинается от 599 тысяч рублей. Все изделия выполнены ограниченным тиражом и рассчитаны на коллекционеров и ценителей эксклюзивных подарков.

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Российская компания Caviar, известная производством электроники из дорогих материалов, выставила в продажу эксклюзивный пасхальный кулич за 2,67 млн рублей. Он украшен пищевым золотом и драгоценными камнями, заявили в пресс-релизе компании. «Стоимость эксклюзивного золотого кулича составила 2,67 млн руб», — говорится в сообщении. Его приводит «Газета.Ru». В компании заявили, что идея создания уникального кулича родилась на основе визуального концепта нейросети, а для его воплощения были привлечены профессиональные кондитеры и мастера. По словам представителей бренда, кулич был выполнен по классическому рецепту с добавлением ванили и изюма, покрыт золотыми листами и украшен сапфирами, рубинами и изумрудами. Все элементы декора создавались вручную. В рамках той же коллекции бренд представил пирожные в форме пасхальных яиц, покрытые пищевым золотом, а также эксклюзивный iPhone 16 из коллекции «Религия», стоимость которого начинается от 599 тысяч рублей. Все изделия выполнены ограниченным тиражом и рассчитаны на коллекционеров и ценителей эксклюзивных подарков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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