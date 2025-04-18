Губернатор Махонин прокомментировал ДТП с грузовиком под Березниками

После столкновения микроавтобуса, который вез детей, с грузовиком рядом с Березниками Пермского края два человека попали в больницу. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«Ребята ехали со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток „Золотая шайба“, который проходил в Чайковском. К сожалению, пострадали пассажиры микроавтобуса, в том числе дети. Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают необходимую медпомощь», — сообщил Махонин.
Других пострадавших направили на осмотр в травмпункт и амбулаторное лечение. Махонин поручил краевому минздраву держать их состояние на контроле и информировать о нем.
Ранее URA.RU рассказывало, что 18 апреля около 14:30 вблизи села Романово Березниковского округа произошло ДТП. Микроавтобус, который вез детей, столкнулся с грузовиком на трассе в Пермском крае.
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