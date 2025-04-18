В Челябинске в пять раз взлетели продажи рассады помидоров и перцев

В Челябинске весной 2025 года садоводы чаще всего покупают помидоры и перцы. Спрос на саженцы помидоров в марте по сравнению с февралем увеличился в пять с половиной раз, перцев — в пять раз. В целом же рассаду стали покупать в два раза чаще, сообщили в пресс-службе «Авито Товары».
«Выяснилось, что за последний месяц рассаду стали покупать чаще в два раза. Ощутимо выросли продажи саженцев помидоров (в 5,5 раз) и перцев (в 5 раз). При этом лучше всего продаются петунии (21%), клубника (11%) и розы (9%)», — сообщили в пресс-службе.
В марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на саженцы в Челябинске вырос на 23%. Среди ягод наибольшим спросом пользовалась малина — продажи на нее выросли в 3 раза. Цена — 200 рублей за саженец. Второе место заняла клубника: в среднем ее саженцы продавали по 250 рублей. На третьей строчке — голубика, продажи которой за последний месяц увеличились на 34%. Ее покупали в среднем по 850 рублей.Лидерами продаж среди овощей оказались помидоры, их продавали по 100 рублей за саженец.
В свою очередь, перцы, продажи которых также выросли, в марте можно было можно купить в среднем также по 100 рублей. Также в 3,5 раза чаще в марте покупали редис. Его мелкие саженцы обычно продают комплектами, и в среднем набор стоил 800 рублей. Также в три раза чаще пользователи покупали саженцы капусты, и вдвое чаще — рассаду огурцов.
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