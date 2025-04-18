Муж рассказал, почему от него уехала свердловчанка, чью голову нашли в Серове

Свердловчанка уехала от мужа, поругавшись с ним, и погибла в Серове
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Женщина забрала с собой в Серов сына Фото:
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В Серове в лесу нашли женскую голову

Перед убийством жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) 42-летняя Ольга С. уехала с шестилетним сыном в Серов к знакомому 48-летнему Александру Гооку, поругавшись с мужем. Об этом URA.RU сообщил ее супруг Дмитрий.

«Мы постоянно ругались с ней. Вот она собрала вещи и уехала», — заявил собеседник агентства. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на то, что находится в больнице. «Из-за стресса в больницу попал», — добавил Дмитрий.

Трагедия произошла прошлой осенью. 10 ноября Ольга и Александр (давние знакомые) выпивали, ребенок играл в соседней комнате. Он якобы помешал Гооку и тот решил успокоить его, но случайно толкнул и убил (мальчик ударился головой). После этого мужчина зарезал Ольгу, которая просила вызвать полицию, думают следователи.

Предположительно, Гоок расчленил Ольгу, а ее останки выкинул в мусорные баки. Что он сделал с телом ребенка, неизвестно. Голову женщины нашли 7 апреля в лесу рядом с СНТ «Ягодка». После этого силовики вышли на след Александра и задержали его. Он, по данным URA.RU, признался в преступлении. Его отправили под стражу до 17 июня. Подробнее о криминальной истории, — в этом сюжете агентства.

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Перед убийством жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) 42-летняя Ольга С. уехала с шестилетним сыном в Серов к знакомому 48-летнему Александру Гооку, поругавшись с мужем. Об этом URA.RU сообщил ее супруг Дмитрий. «Мы постоянно ругались с ней. Вот она собрала вещи и уехала», — заявил собеседник агентства. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на то, что находится в больнице. «Из-за стресса в больницу попал», — добавил Дмитрий. Трагедия произошла прошлой осенью. 10 ноября Ольга и Александр (давние знакомые) выпивали, ребенок играл в соседней комнате. Он якобы помешал Гооку и тот решил успокоить его, но случайно толкнул и убил (мальчик ударился головой). После этого мужчина зарезал Ольгу, которая просила вызвать полицию, думают следователи. Предположительно, Гоок расчленил Ольгу, а ее останки выкинул в мусорные баки. Что он сделал с телом ребенка, неизвестно. Голову женщины нашли 7 апреля в лесу рядом с СНТ «Ягодка». После этого силовики вышли на след Александра и задержали его. Он, по данным URA.RU, признался в преступлении. Его отправили под стражу до 17 июня. Подробнее о криминальной истории, — в этом сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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