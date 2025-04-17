17 апреля 2025

Политэлиты съезжаются в Ханты-Мансийск на турнир памяти сына Жоги

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир будет проходить с 18 по 20 апреля
Турнир будет проходить с 18 по 20 апреля Фото:

Политэлиты съезжаются в Ханты-Мансийск на турнир памяти сына полномочного представителя президента России в УрФО Артема Жоги. Участие в чемпионате по грэпплингу (вид спортивной борьбы — прим. URA.RU) имени Героя ДНР Владимира «Вохи», погибшего в боях за Волноваху, кроме самого уральского полпреда, подтвердили губернатор ХМАО Руслан Кухарук, вице-спикеры окружной думы Наталья Западнова и Владимир Семенов, экс-комбат именного батальона «Югра» Аксенов, а также другие политики, общественники и предприниматели. Об этом URA.RU рассказала организатор Елена Пачганова.

«Общее количество участников превышает 370 человек. Среди участников будет команда из Макеевки, команда из Тюмени, а также команды из Екатеринбурга и Челябинска. На турнире будут присутствовать сам Жога и Кухарук. Также приедут Семенов, Петерман, Аксенов и Западнова», — сообщила Пачганова

В числе гостей стремительно улучшающий отношения с окружными властями авторитетный бизнесмен Александр Петерман из Нижневартовска, лидер движения «Северный десант». «При экс-губернаторе Наталье Комаровой он не был вхож на мероприятия такого уровня. Похоже, что его политический вес растет. А вот отсутствие на турнире главы югорских единороссов и спикера окружного заксобрания Бориса Хохрякова — тревожный сигнал для него. У них с главой корпорации „Славтэк“ натянутые отношения, и такая расстановка фигур весьма показательна», — отмечает инсайдер.

Турнир будет проходить с 18 по 20 апреля. Судьями турнира будет тренерский состав спортклуба «Выбор бойца».

Это уже второй подобный турнир в Югре. В мае 2024 года, еще до назначения Жоги полпредом, окружные власти организовали аналогичный турнир «Сибирские грэпплеры» в память о его сыне.

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Политэлиты съезжаются в Ханты-Мансийск на турнир памяти сына полномочного представителя президента России в УрФО Артема Жоги. Участие в чемпионате по грэпплингу (вид спортивной борьбы — прим. URA.RU) имени Героя ДНР Владимира «Вохи», погибшего в боях за Волноваху, кроме самого уральского полпреда, подтвердили губернатор ХМАО Руслан Кухарук, вице-спикеры окружной думы Наталья Западнова и Владимир Семенов, экс-комбат именного батальона «Югра» Аксенов, а также другие политики, общественники и предприниматели. Об этом URA.RU рассказала организатор Елена Пачганова. «Общее количество участников превышает 370 человек. Среди участников будет команда из Макеевки, команда из Тюмени, а также команды из Екатеринбурга и Челябинска. На турнире будут присутствовать сам Жога и Кухарук. Также приедут Семенов, Петерман, Аксенов и Западнова», — сообщила Пачганова В числе гостей стремительно улучшающий отношения с окружными властями авторитетный бизнесмен Александр Петерман из Нижневартовска, лидер движения «Северный десант». «При экс-губернаторе Наталье Комаровой он не был вхож на мероприятия такого уровня. Похоже, что его политический вес растет. А вот отсутствие на турнире главы югорских единороссов и спикера окружного заксобрания Бориса Хохрякова — тревожный сигнал для него. У них с главой корпорации „Славтэк“ натянутые отношения, и такая расстановка фигур весьма показательна», — отмечает инсайдер. Турнир будет проходить с 18 по 20 апреля. Судьями турнира будет тренерский состав спортклуба «Выбор бойца». Это уже второй подобный турнир в Югре. В мае 2024 года, еще до назначения Жоги полпредом, окружные власти организовали аналогичный турнир «Сибирские грэпплеры» в память о его сыне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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