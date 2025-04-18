Новую высотку рядом с гипермаркетом «Лента» на улице Блюхера в Челябинске застройщик ООО «Симфония» возведет к четвертому кварталу 2026 года. Общая жилая площадь 17-этажной высотки комфорт-класса составит 38 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске застройщик ООО „Симфония“ возведет новый 17-этажный дом комфорт-класса. Построить высотку планируется к четвертому кварталу 2026 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСФЖС).
Новую высотку на Днепропетровской, 28 построят в ЖК «Симфония». В современном многоквартирном доме комфорт-класса на 745 квартир будет девять подъездов и 18 лифтов. На территории планируется 152 парковочных места, вне придомовых территорий — 305 парковочных мест.
Как отметили в пресс-службе застройщика, первые дома жилого комплекса «Симфония» будут сданы уже в 2025 году. Квартиры в новом ЖК предусмотрены разных планировок — от студий площадью 25 квадратных метров до трехкомнатных квартир площадью 84,5 квадратных метра. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой. Новый ЖК находится в 15 минутах от центра города. Там хорошо развита инфраструктура, будут детсады, школы и поликлиники. Также у ЖК появится собственный парк площадью 3,5 гектара.
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