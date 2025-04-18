Губернатор Шумков по-новому решил поощрить тренеров и спортивных организаторов

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Работники физической культуры и спорта смогут получить региональное звание
Работники физической культуры и спорта смогут получить региональное звание Фото:

В Курганской области впервые присвоят звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» с финансовым поощрением в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Не первый год наряду с грантами губернатора отмечаем педагогов, врачей, деятелей культуры региональными званиями. Приняли решение в этом году впервые присвоить звание „Заслуженный работник физической культуры и спорта Курганской области“ с финансовым поощрением в 300 тысяч рублей. Конкурсный отбор уже стартовал и продлится по 30 мая включительно», — сообщил глава региона.

В сообщении губернатора также отмечается, что ранее аналогичные почетные звания и премии ежегодно вручались представителям образования, здравоохранения и культуры. В этом году список расширили за счет сферы физической культуры и спорта, чтобы отметить вклад тренеров, спортивных организаторов и специалистов в развитие массового спорта в регионе.

Ранее в регионе уже отмечали представителей образования, здравоохранения и культуры региональными званиями и премиями, а в январе 2025 года Кургану было присвоено федеральное звание «Город трудовой доблести» за вклад в обеспечение страны военной и гражданской продукцией.

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В Курганской области впервые присвоят звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» с финансовым поощрением в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Не первый год наряду с грантами губернатора отмечаем педагогов, врачей, деятелей культуры региональными званиями. Приняли решение в этом году впервые присвоить звание „Заслуженный работник физической культуры и спорта Курганской области“ с финансовым поощрением в 300 тысяч рублей. Конкурсный отбор уже стартовал и продлится по 30 мая включительно», — сообщил глава региона. В сообщении губернатора также отмечается, что ранее аналогичные почетные звания и премии ежегодно вручались представителям образования, здравоохранения и культуры. В этом году список расширили за счет сферы физической культуры и спорта, чтобы отметить вклад тренеров, спортивных организаторов и специалистов в развитие массового спорта в регионе. Ранее в регионе уже отмечали представителей образования, здравоохранения и культуры региональными званиями и премиями, а в январе 2025 года Кургану было присвоено федеральное звание «Город трудовой доблести» за вклад в обеспечение страны военной и гражданской продукцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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