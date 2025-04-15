В Кургане меняют главный документ города из-за особого статуса

Курганская городская дума приняла решение о внесении изменений в Устав муниципального образования города, реагируя на ряд федеральных законов и указ Президента России. Согласно нововведениям, в Устав будет включена информация о присвоении Кургану почетного звания «Город трудовой доблести», а также ряд других изменений, касающихся образовательной и коммунальной деятельности. Об этом передает журналист URA.RU из мэрии Кургана, где проходят публичные слушания по внесению изменений в Устав города.
Публичные слушания начнутся сегодня в 10:00. «Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2025 г. № 16 „О присвоении почетного звания Российской Федерации „Город трудовой доблести“ городу Кургану присвоено почетное звание Российской Федерации „Город трудовой доблести““, — написано в Уставе. Помимо упоминания о звании, изменения в уставе также касаются расширения функций местного самоуправления, включая учет личных подсобных хозяйств и организацию дополнительного образования для взрослых.
Курган получил звание «Города трудовой доблести» в январе 2025 года. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Сообщается, что награду получают те города, которые бесперебойно обеспечивали военной и гражданской продукцией. Также это коснулось тех субъектов страны, которые показывали массовый героизм.
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