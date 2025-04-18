Минюст внес в реестр иноагентов блогера Шпака* и журналистку Баблоян*

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Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов сразу нескольких знаменитостей
Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов сразу нескольких знаменитостей Фото:

Минюст России внес в перечень иностранных агентов журналистку Ирину Баблоян, блогеров Александра Шпака и Марию Чистякову, а также режиссера Вячеслава Ширяева. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«18 апреля 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Баблоян, М.В. Чистякова, В.Э. Ширяев, а также А.К. Шпак», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Также отмечается, что данные люди, которые были внесены в реестр, распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций. А также предоставляли ложные данные о решениях российских властей, формировали негативный образ российской армии и выступали против боевых действий.

*Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.04.2025.

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Минюст России внес в перечень иностранных агентов журналистку Ирину Баблоян, блогеров Александра Шпака и Марию Чистякову, а также режиссера Вячеслава Ширяева. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства. «18 апреля 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Баблоян, М.В. Чистякова, В.Э. Ширяев, а также А.К. Шпак», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Также отмечается, что данные люди, которые были внесены в реестр, распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций. А также предоставляли ложные данные о решениях российских властей, формировали негативный образ российской армии и выступали против боевых действий. *Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.04.2025.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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