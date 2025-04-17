Проезд для самокатов в центр Тюмени будет закрыт 9 мая

Добраться до центра Тюмени 9 мая на самокатах и автомобилях будет невозможно. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев. В день празднования Великой победы в центральном районе перекроют движение.
«Хочу обратить ваше внимание на то, что дороги в центре города будут перекрыты с 6 утра до 14:30 часов. Заезды на машинах и самокатах в центр будут исключены», — пояснил мэр Тюмени.
Так, движение будет закрыто по улицам Ямской и Луначарского от Казанской до Коммунистической. Аналогичные перекрытия ожидаются на Республики и Ленина, Мариса Тореза, Профсоюзной, Орджоникидзе, Первомайская, Челюскинцев — от ул. Герцена до ул. Володарского.
Открыть движение планируют после прохождения колоны «Бессмертного полка». Также Максим Афанасьев добавил, что 9 мая ожидается праздничный фейерверк.
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