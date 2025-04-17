17 апреля 2025

Проезд для самокатов в центр Тюмени будет закрыт 9 мая

В центре Тюмени перекроют движение 9 мая из-за »Бессмерного полка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Бессмертный полк» пройдет в Тюмени по центральным улицам
Акция «Бессмертный полк» пройдет в Тюмени по центральным улицам Фото:

Добраться до центра Тюмени 9 мая на самокатах и автомобилях будет невозможно. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев. В день празднования Великой победы в центральном районе перекроют движение.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что дороги в центре города будут перекрыты с 6 утра до 14:30 часов. Заезды на машинах и самокатах в центр будут исключены», — пояснил мэр Тюмени.

Так, движение будет закрыто по улицам Ямской и Луначарского от Казанской до Коммунистической. Аналогичные перекрытия ожидаются на Республики и Ленина, Мариса Тореза, Профсоюзной, Орджоникидзе, Первомайская, Челюскинцев — от ул. Герцена до ул. Володарского.

Открыть движение планируют после прохождения колоны «Бессмертного полка». Также Максим Афанасьев добавил, что 9 мая ожидается праздничный фейерверк.

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Добраться до центра Тюмени 9 мая на самокатах и автомобилях будет невозможно. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев. В день празднования Великой победы в центральном районе перекроют движение. «Хочу обратить ваше внимание на то, что дороги в центре города будут перекрыты с 6 утра до 14:30 часов. Заезды на машинах и самокатах в центр будут исключены», — пояснил мэр Тюмени. Так, движение будет закрыто по улицам Ямской и Луначарского от Казанской до Коммунистической. Аналогичные перекрытия ожидаются на Республики и Ленина, Мариса Тореза, Профсоюзной, Орджоникидзе, Первомайская, Челюскинцев — от ул. Герцена до ул. Володарского. Открыть движение планируют после прохождения колоны «Бессмертного полка». Также Максим Афанасьев добавил, что 9 мая ожидается праздничный фейерверк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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