Против компании Бакальчука возбуждено уголовное дело

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При строительстве складских помещений Wildberries в Твери количество грунта было «заведомо завышено»
При строительстве складских помещений Wildberries в Твери количество грунта было «заведомо завышено» Фото:
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Управление МВД по Тверской области возбудило уголовное дело против компании ООО «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука о мошенничестве при строительстве складского комплекса Wildberries. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Ущерб, нанесенный компании, оценивается более чем в 14 миллионов рублей.

«Неустановленными лицами путем обмана и злоупотребления доверием, завышены объемы выполняемых работ по разработке и перемещению грунта, чем причинен ущерб ООО „Вайлдберриз“ в сумме 14 млн 315 тыс. 730 рублей», — сообщил источник агентству «Интерфакс». По его словам, с марта 2023 года по январь 2024 года руководство ООО «ВБ Девелопмент» заключало договоры на перемещение грунта по строительной площадке с «заведомо завышенным объемом», что привело к значительным финансовым потерям для Wildberries. В правоохранительных органах также уточнили, что уголовное дело против компании было возбуждено в начале апреля после проведенной проверки.

В начале декабря прошлого года компания Wildberries завершила передачу строительных площадок логистических объектов другому подрядчику — ООО «ВБ Инжиниринг». С бывшим подрядчиком компания расторгла договор за неисполнение обязательств. На данный момент работы по возведению и расширению складов продолжаются в ряде городов России и за границей.

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Управление МВД по Тверской области возбудило уголовное дело против компании ООО «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука о мошенничестве при строительстве складского комплекса Wildberries. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Ущерб, нанесенный компании, оценивается более чем в 14 миллионов рублей. «Неустановленными лицами путем обмана и злоупотребления доверием, завышены объемы выполняемых работ по разработке и перемещению грунта, чем причинен ущерб ООО „Вайлдберриз“ в сумме 14 млн 315 тыс. 730 рублей», — сообщил источник агентству «Интерфакс». По его словам, с марта 2023 года по январь 2024 года руководство ООО «ВБ Девелопмент» заключало договоры на перемещение грунта по строительной площадке с «заведомо завышенным объемом», что привело к значительным финансовым потерям для Wildberries. В правоохранительных органах также уточнили, что уголовное дело против компании было возбуждено в начале апреля после проведенной проверки. В начале декабря прошлого года компания Wildberries завершила передачу строительных площадок логистических объектов другому подрядчику — ООО «ВБ Инжиниринг». С бывшим подрядчиком компания расторгла договор за неисполнение обязательств. На данный момент работы по возведению и расширению складов продолжаются в ряде городов России и за границей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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