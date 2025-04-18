Литовская финкомпания Paysera замораживает счета граждан Белоруссии и России

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Гражданам России и Белоруссии, имеющие шенгенскую визу категории D, необходимо предоставить европейский ВНЖ компании Paysera
Гражданам России и Белоруссии, имеющие шенгенскую визу категории D, необходимо предоставить европейский ВНЖ компании Paysera Фото:

Литовская финансовая компания Paysera начала рассылать уведомления клиентам с гражданством России и Белоруссии, имеющим шенгенскую визу категории D, о возможном закрытии счетов при отсутствии европейского вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщили литовские СМИ со ссылкой на официальное сообщение компании.

«У вас есть 14 календарных дней с даты отправления этого письма, чтобы предоставить требуемую документацию. Если в течение этого срока документы не будут присланы, на ваш счет Paysera будут наложены ограничения и нам придется заморозить средства на вашем счете в соответствии с Регламентом (ЕС) 2025/392», — говорится в сообщении. Его приводит «Интерфакс». 

В письме также сказано, что новые санкционные ограничения Евросоюза, вступившие в силу с 24 февраля, обязывают европейские финансовые учреждения ограничивать предоставление услуг гражданам России и Белоруссии без ВНЖ в еврозоне или Швейцарии. Таким образом, средства будут заморожены до тех пор, пока не будет официальных правовых доказательств для разблокировки. 

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Литовская финансовая компания Paysera начала рассылать уведомления клиентам с гражданством России и Белоруссии, имеющим шенгенскую визу категории D, о возможном закрытии счетов при отсутствии европейского вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщили литовские СМИ со ссылкой на официальное сообщение компании. «У вас есть 14 календарных дней с даты отправления этого письма, чтобы предоставить требуемую документацию. Если в течение этого срока документы не будут присланы, на ваш счет Paysera будут наложены ограничения и нам придется заморозить средства на вашем счете в соответствии с Регламентом (ЕС) 2025/392», — говорится в сообщении. Его приводит «Интерфакс».  В письме также сказано, что новые санкционные ограничения Евросоюза, вступившие в силу с 24 февраля, обязывают европейские финансовые учреждения ограничивать предоставление услуг гражданам России и Белоруссии без ВНЖ в еврозоне или Швейцарии. Таким образом, средства будут заморожены до тех пор, пока не будет официальных правовых доказательств для разблокировки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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