Литовская финкомпания Paysera замораживает счета граждан Белоруссии и России

Литовская финансовая компания Paysera начала рассылать уведомления клиентам с гражданством России и Белоруссии, имеющим шенгенскую визу категории D, о возможном закрытии счетов при отсутствии европейского вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщили литовские СМИ со ссылкой на официальное сообщение компании.
«У вас есть 14 календарных дней с даты отправления этого письма, чтобы предоставить требуемую документацию. Если в течение этого срока документы не будут присланы, на ваш счет Paysera будут наложены ограничения и нам придется заморозить средства на вашем счете в соответствии с Регламентом (ЕС) 2025/392», — говорится в сообщении. Его приводит «Интерфакс».
В письме также сказано, что новые санкционные ограничения Евросоюза, вступившие в силу с 24 февраля, обязывают европейские финансовые учреждения ограничивать предоставление услуг гражданам России и Белоруссии без ВНЖ в еврозоне или Швейцарии. Таким образом, средства будут заморожены до тех пор, пока не будет официальных правовых доказательств для разблокировки.
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