Мещанский суд Москвы арестовал бывшего чиновника челябинского миндора

Мещанский райсуд Москвы 18 апреля отправил в СИЗО бывшего экс-начальника правового управления миндора региона Алексея Плюту, проходящего по делу о хищении нескольких миллиардов рублей с дорожных контрактов. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Отправить Плюту в СИЗО сроком на два месяца», — рассказал источник.
Сотрудники ФСБ пришли за Плютой утром 16 апреля. Из квартиры в элитном ЖК «Лесопарковый» он отправился на допрос. Задержание проводили в рамках уголовного дела в отношении главы минздрава Алексея Нечаева.
Вместе с Плютой под следствие попали еще два чиновника: два замначальника правового управления регионального миндора Станислав Кулико и Ирина Клементьева. Их этапировали в Москву. Также по делу был задержан бизнесмен Константин Жаботинский. Но после допроса его отпустили домой, переведя в статус свидетеля.
Зачистка областного миндора началась в декабре 2024 года. Тогда был задержан первый замминистра Станислав Харченко. Его обвинили в превышении полномочий. Через несколько месяцев силовик и вновь нагрянули в министерство. Тогда под следствие попал начальник Харченко — министр Алексей Нечаев. Его обвиняют в растрате госбюджета. Речь идет о времени, когда областью руководил Борис Дубровский. И Харченко, и Нечаев находятся в СИЗО.
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