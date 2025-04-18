Мещанский суд Москвы арестовал бывшего чиновника челябинского миндора

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО экс-чиновника челябинского миндора Плюту
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд санкционировал арест Алексея Плюты в Москве
Суд санкционировал арест Алексея Плюты в Москве Фото:

Мещанский райсуд Москвы 18 апреля отправил в СИЗО бывшего экс-начальника правового управления миндора региона Алексея Плюту, проходящего по делу о хищении нескольких миллиардов рублей с дорожных контрактов. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Отправить Плюту в СИЗО сроком на два месяца», — рассказал источник.

Сотрудники ФСБ пришли за Плютой утром 16 апреля. Из квартиры в элитном ЖК «Лесопарковый» он отправился на допрос. Задержание проводили в рамках уголовного дела в отношении главы минздрава Алексея Нечаева.

Вместе с Плютой под следствие попали еще два чиновника: два замначальника правового управления регионального миндора Станислав Кулико и Ирина Клементьева. Их этапировали в Москву. Также по делу был задержан бизнесмен Константин Жаботинский. Но после допроса его отпустили домой, переведя в статус свидетеля.

Зачистка областного миндора началась в декабре 2024 года. Тогда был задержан первый замминистра Станислав Харченко. Его обвинили в превышении полномочий. Через несколько месяцев силовик и вновь нагрянули в министерство. Тогда под следствие попал начальник Харченко — министр Алексей Нечаев. Его обвиняют в растрате госбюджета. Речь идет о времени, когда областью руководил Борис Дубровский. И Харченко, и Нечаев находятся в СИЗО.

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Мещанский райсуд Москвы 18 апреля отправил в СИЗО бывшего экс-начальника правового управления миндора региона Алексея Плюту, проходящего по делу о хищении нескольких миллиардов рублей с дорожных контрактов. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Отправить Плюту в СИЗО сроком на два месяца», — рассказал источник. Сотрудники ФСБ пришли за Плютой утром 16 апреля. Из квартиры в элитном ЖК «Лесопарковый» он отправился на допрос. Задержание проводили в рамках уголовного дела в отношении главы минздрава Алексея Нечаева. Вместе с Плютой под следствие попали еще два чиновника: два замначальника правового управления регионального миндора Станислав Кулико и Ирина Клементьева. Их этапировали в Москву. Также по делу был задержан бизнесмен Константин Жаботинский. Но после допроса его отпустили домой, переведя в статус свидетеля. Зачистка областного миндора началась в декабре 2024 года. Тогда был задержан первый замминистра Станислав Харченко. Его обвинили в превышении полномочий. Через несколько месяцев силовик и вновь нагрянули в министерство. Тогда под следствие попал начальник Харченко — министр Алексей Нечаев. Его обвиняют в растрате госбюджета. Речь идет о времени, когда областью руководил Борис Дубровский. И Харченко, и Нечаев находятся в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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