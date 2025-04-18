Ганчев: ВСУ планируют провокацию в преддверии Пасхи в Харьковской области

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Ганчев заявил о провокациях со стороны украинских сил в преддверии Пасхи
Ганчев заявил о провокациях со стороны украинских сил в преддверии Пасхи Фото:

Украинские вооруженные силы и спецслужбы планируют провести провокацию в преддверии Пасхи на территории неосвобожденной части Харьковской области с целью очернения российской армии. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России», — заявил Ганчев. Его слова приводит ТАСС.

Глава ВГА Харьковской области призвал серьезно отнестись к его словам. Он порекомендовал жителям не покидать дома, отказаться от посещения праздничных мероприятий и мест скопления граждан 19 и 20 апреля. Также Ганчев сообщил, что в Днепропетровской и Полтавской областях Украины планируются аналогичные провокационные действия от противника.

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Украинские вооруженные силы и спецслужбы планируют провести провокацию в преддверии Пасхи на территории неосвобожденной части Харьковской области с целью очернения российской армии. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. «По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России», — заявил Ганчев. Его слова приводит ТАСС. Глава ВГА Харьковской области призвал серьезно отнестись к его словам. Он порекомендовал жителям не покидать дома, отказаться от посещения праздничных мероприятий и мест скопления граждан 19 и 20 апреля. Также Ганчев сообщил, что в Днепропетровской и Полтавской областях Украины планируются аналогичные провокационные действия от противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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