Ганчев: ВСУ планируют провокацию в преддверии Пасхи в Харьковской области

Украинские вооруженные силы и спецслужбы планируют провести провокацию в преддверии Пасхи на территории неосвобожденной части Харьковской области с целью очернения российской армии. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
«По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России», — заявил Ганчев. Его слова приводит ТАСС.
Глава ВГА Харьковской области призвал серьезно отнестись к его словам. Он порекомендовал жителям не покидать дома, отказаться от посещения праздничных мероприятий и мест скопления граждан 19 и 20 апреля. Также Ганчев сообщил, что в Днепропетровской и Полтавской областях Украины планируются аналогичные провокационные действия от противника.
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